Ökompark Heide-Westrich
Kreuzungsvereinbarung lässt weiter auf sich warten
Hier ist die berühmte "grüne Wiese" wörtlich zu nehmen: Unmittelbar an der A62 zwischen den Gemeinden Gimbweiler, Hahnweiler und Leitzweiler soll der 70 Hektar große Ökompark Heide-Westrich entstehen.
Benjamin Werle

Was macht eigentlich der Ökompark Heide-Westrich? Wie bei allen solchen Großprojekten in Deutschland geht es nur sehr, sehr langsam voran: „Das macht mich traurig“, sagt ein enttäuschter Verbandsbürgermeister Bernd Alsfasser.

Am Montag berichtete die Rhein-Zeitung auf ihrer Titelseite groß über eine neue Initiative der Landesregierung, bei dem große Gewerbegebiet im „Turbo“-Tempo entstehen sollen. Explizit genannt wurden Gebiete bei Wittlich mit einer Größe von 221 und 61 Hektar.

