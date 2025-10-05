Ökompark Heide-Westrich Kreuzungsvereinbarung lässt weiter auf sich warten 05.10.2025, 15:00 Uhr

i Hier ist die berühmte "grüne Wiese" wörtlich zu nehmen: Unmittelbar an der A62 zwischen den Gemeinden Gimbweiler, Hahnweiler und Leitzweiler soll der 70 Hektar große Ökompark Heide-Westrich entstehen. Benjamin Werle

Was macht eigentlich der Ökompark Heide-Westrich? Wie bei allen solchen Großprojekten in Deutschland geht es nur sehr, sehr langsam voran: „Das macht mich traurig“, sagt ein enttäuschter Verbandsbürgermeister Bernd Alsfasser.

Am Montag berichtete die Rhein-Zeitung auf ihrer Titelseite groß über eine neue Initiative der Landesregierung, bei dem große Gewerbegebiet im „Turbo“-Tempo entstehen sollen. Explizit genannt wurden Gebiete bei Wittlich mit einer Größe von 221 und 61 Hektar.







