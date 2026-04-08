Schulbuskürzung ins Saarland Kreisverwaltung Birkenfeld: Ist nicht unsere Aufgabe Stefan Conradt 08.04.2026, 17:00 Uhr

i Die IGS Türkismühle, genauer gesagt das schulische Angebot ist weit über die St. Wendeler Kreisgrenze hinweg sehr begehrt unter Schülern und Eltern. Aus dem Kreis Birkenfeld pendeln täglich mehr als 400 Schülerinnen und Schüler dorthin. Für viele von ihnen wird der Schulweg ab dem Schuljahr 2027/28 komplizierter. Stefan Conradt

Für Wirbel hat die Ankündigung des Nachbarkreises St. Wendel gesorgt, die bisherigen Schulbuslinien zur IGS Türkismühle ab dem Kreis Birkenfeld auszudünnen. Jetzt hat die Kreisverwaltung Birkenfeld zum Thema Stellung bezogen. Sie sei nicht zuständig.

Nach der Ankündigung des Landkreises St. Wendel, ab dem Schuljahr 2027/28 aus Kostengründen den bisherigen großräumigen Schulbusverkehr von der Gesamtschule Türkismühle bis in viele kleine Orte des Nationalparklandkreises nicht mehr aufrechterhalten zu können, bezieht nun die Kreisverwaltung Birkenfeld Stellung zu dem Thema und weist darauf hin, das diese Schulbusse nicht im Auftrag des Nationalparklandkreises unterwegs sind.







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