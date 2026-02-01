Im September hatte der Kreistag die Verwaltung bei zwei Beschlüssen zur IGS Herrstein überstimmt. Das muss nun wieder rückgängig gemacht werden, sagt die Aufsichtsbehörde. Die Rechtsabteilung der Kreisverwaltung sieht sich bestätigt.
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier/Bereich Kommunalaufsicht hat die Beschlüsse des Kreistags vom 1. September 2025 zur Grundstücksübertragung von der VG Herrstein-Rhaunen auf den Landkreis Birkenfeld an der IGS Herrstein-Rhaunen/Standort Herrstein und zur Kostenübernahme einer stationären Lüftungsanlage für die Magister-Laukhard-Schule durch den Nationalparklandkreis förmlich beanstandet.