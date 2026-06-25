ÖPNV in Birkenfeld
Kreistag berät über Bushaltestelle an Burg Birkenfeld
Hinter den Absperrschranken (links) befindet sich der von den Anwohnern bevorzugte Standort für eine Bushaltestelle im Stadtteil
Hinter den Absperrschranken (links) befindet sich der von den Anwohnern bevorzugte Standort für eine Bushaltestelle im Stadtteil Burg Birkenfeld.
Reiner Drumm

Bevor der Kreistag endgültig über eine Anbindung des Stadtteils Burg Birkenfeld abstimmen könnte, müssten die Voraussetzungen für eine Bushaltestelle geprüft werden, hieß es dort. Die Mitglieder befürworten jedoch eine Haltestelle in dem Abschnitt.

Lesezeit 2 Minuten
Birkenfeld. Der Kreistag des Landkreises Birkenfeld befürwortet die Prüfung der Voraussetzungen für eine Anbindung des Stadtteils Burg Birkenfeld durch den Straßenbaulastträger, die Stadt Birkenfeld. So lautete die Beschlussvorlage, der die Kreistagsmitglieder einstimmig zustimmten.

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