Bevor der Kreistag endgültig über eine Anbindung des Stadtteils Burg Birkenfeld abstimmen könnte, müssten die Voraussetzungen für eine Bushaltestelle geprüft werden, hieß es dort. Die Mitglieder befürworten jedoch eine Haltestelle in dem Abschnitt.
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Birkenfeld. Der Kreistag des Landkreises Birkenfeld befürwortet die Prüfung der Voraussetzungen für eine Anbindung des Stadtteils Burg Birkenfeld durch den Straßenbaulastträger, die Stadt Birkenfeld. So lautete die Beschlussvorlage, der die Kreistagsmitglieder einstimmig zustimmten.