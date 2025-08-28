Wieder einmal gab es am Montag im Kreisausschuss Streit über die gemeinsame Vorgehensweise. Und erneut hat sich der Ausschuss in zwei Fällen gegen Verwaltungsvorschläge ausgesprochen. Was steckt dahinter?

Es gab Zeiten, als sich die Kreisverwaltung mit den Fraktionen – zumindest den beiden großen – vorab abstimmte, um auszuloten, wie die Stimmungslage zu bestimmten Problemfeldern ist. Um dann im Kreistag oder den Ausschüssen Beschlüsse mit breiten Mehrheiten zu erreichen. Das gelang meistens auch. Die breiten Mehrheiten gibt es auch heute noch – sie richten sich aber immer öfter gegen die Beschlussempfehlung der eigenen Verwaltung.

So war es auch am Montag im Kreisausschuss wieder. Sogar bei zwei Tagesordnungspunkten. Beide betrafen Kostenübernahmen der IGS Herrstein/Rhaunen. Die SPD hatte den Antrag gestellt, dass drei Grundstücke im Bereich der Magister Laukhard -Schule von der VG Herrstein in den Besitz des Kreises wechseln sollen. Dies lehnt die Verwaltung ab. Im SPD-Antrag heißt es dazu: „Entgegen der Absprache zwischen den damaligen Beigeordneten und Bürgermeister Weber weigert sich die Kreisverwaltung, den vereinbarten Grundstücksübergang umzusetzen und besteht nach wie vor auf einer Grundstücksteilung. Dies widerspricht einerseits dem Grundsatzbeschluss des Kreistages vom Sommer 2022, andererseits wird verkannt, dass in den Verhandlungen zwischen den Beigeordneten Zimmer und Simon sowie Bürgermeister Weber ein Kompromiss zugunsten des Landkreises erzielt wurde.“ Die SPD-Fraktion finde es „befremdlich, dass die Verhandlungsergebnisse der damals zuständigen Beigeordneten von der aktuellen Kreisverwaltung nicht umgesetzt werden und beantragt deshalb die vorgenannte Beschlussfassung“.

Praetorius: „Überschreitung der Befugnisse“

Die Kreisverwaltung – in Person des Rechtsdezernenten Roland Praetorius – fühlt sich hingegen an die „Vereinbarung im Rahmen der ausdrücklichen Ermächtigung durch den Kreistag und den Verbandsgemeinderat“, gebunden, die „den Schlusspunkt der Verhandlungen über den Inhalt der Vereinbarung“ darstelle. Die Verwaltung sei an diese Vereinbarung gebunden, „da über die Verfügung von Kreisvermögen der Kreistag zuständig ist (Paragraf 25 Abs. 2 Ziffer 13 Landkreisordnung). Eine nachträgliche Verfügung des Ersten Kreisbeigeordneten würde eine Überschreitung der Befugnisse darstellen“, stellte Praetorius im Kreisausschuss dar.

i Bushaltestelle an der IGS in Herrstein Reiner Drumm. Rd

Es gehe dabei auch um eine Gleichbehandlung aller Schulstandorte, so der Dezernent: „Auch die Zufahrtsstraßen Am Sonnenschlicher in Rhaunen, Am Stadion in Birkenfeld oder Auf der Bein in Weierbach, die Vollmersbachstraße und die Heinzenwies in Idar-Oberstein liegen bei den jeweiligen Gemeinden beziehungsweise der Stadt als Eigentümer und Träger der Bau- und Unterhaltungslast.“ Der Landkreis verfüge zudem über keinen eigenen Bauhof, der die Bewirtschaftung, Reinigung und Unterhaltung etwa des Regenrückhaltebeckens und der dazugehörigen Gewässergräben vornehmen könnte, die sich auf den betreffenden Grundstücken befinden. Auch eine Waldparzelle ist strittig. „Eine Abkehr von den gesetzlichen Regelungen würde eine dauerhaft starke finanzielle Belastung ohne Rechtsgrund für den Landkreis bedeuten“, so der Standpunkt der Verwaltung.

Die SPD argumentiert dagegen wie die VG-Verwaltung Herrstein-Rhaunen, dass es eigentlich nur um die Bushaltestelle und den dazu nötigen Wendehammer gehe, die ausschließlich dem Schulbusverkehr dienten. Beides hatte die VG seinerseits erstellt und bitte nun, wie damals abgesprochen, um Kostenerstattung. Die Herrsteiner Verwaltung erkläre sich zudem bereit, die Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen.

Bei dem Streit geht es übrigens nicht um große Summen: Eine Grundstücksübertragung wäre unentgeltlich. Die Kosten der Vermessung – laut SPD war die „unnötig“ – und Umschreibung liegen laut Praetorius „im niedrigen vierstelligen Bereich, diese übernimmt vereinbarungsgemäß der Landkreis“.

Auch Kirsten Beetz stellt sich gegen „ihren“ Landrat

Im Kreisausschuss war die Meinung zu dem Thema geteilt: Nicht nur die SPD-Vertreter im KA, sondern auch zum Beispiel CDU-Fraktionssprecherin Kirsten Beetz und Hans-Joachim Billert (Grüne) wunderten sich, wieso man nicht so verfahre, wie es damals von den beiden Kreisbeigeordneten Bruno Zimmer und Peter Simon in Vertretung des erkrankten Landrats Matthias Schneider mit der VG Herrstein-Rhaunen verabredet worden war. „Politik und Verwaltung sollten verlässlich sein. Der Kreis sollte dazu stehen, was zugesagt wurde“, unterstrich Andreas Pees (SPD). Und Beetz meinte: „Ich hätte mir gewünscht, dass das einvernehmlich gelöst werden könnte... Jetzt verfallen wir hier in Juristerei.“ Bernhard Alscher (Freie Liste) warnte hingegen davor, dass es sich bei einer Kostenübernahme um eine freiwillige Leistung handele: „Ich weiß nicht, was die ADD dazu sagt...“

Dann wurde abgestimmt, nachdem Alscher noch darauf gedrängt hatte, dass in die Empfehlung an den Kreistag ein Passus aufgenommen wird, wonach zu prüfen sei, „ob wir hier gleiche Verhältnisse in Birkenfeld und Herrstein haben“ – er erinnerte damit an den gescheiterten Versuch der VG Birkenfeld, die Parkplätze am Stadion „Am Berg“ in die Trägerschaft des Kreises zu übergeben.

Für den Antrag der Verwaltung stimmten schließlich sechs Mitglieder, dagegen die gleiche Zahl – damit war der Antrag abgelehnt. Für den SPD-Antrag pro Übernahme durch den Kreis sprachen sich anschließend zehn Politiker aus, drei waren dagegen – unter anderem der Landrat, der sich im ersten Wahlgang enthalten hatte.

Gleiche Debatte wenige Minuten später

Die gleiche Debatte gab es wenige Minuten später zu einem zweiten Antrag der SPD zur Übernahme des Kreises von noch offenen Posten im Zusammenhang mit dem Einbau von stationären Lüftungsanlagen in der IGS Herrstein-Rhaunen am Standort Rhaunen in Höhe von 63.669,18 Euro. Als Grund für die nicht vollständige Kostenübernahme wurde seitens der Kreisverwaltung mitgeteilt, dass „entgegen der Vereinbarung die Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen nicht vorab und rechtzeitig über die getätigte Investition und die entsprechende Kostenanforderung informiert“ habe. „Hanebüchen“ kommentierte das Herrsteins VG-Bürgermeister Uwe Weber von den Besucherplätzen... Grundsätzlich könnten Kosten, die vor dem 1. Januar 2023 entstanden sind, nicht mehr übernommen werden, „da hier noch keine schriftliche Vereinbarung vorgelegen hat“, so die Argumentation des zuständigen Dezernenten. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Kreis alleiniger Betriebs- und Kostenträger der IGS.

Laut SPD „bestand jedoch vor der eigentlichen schriftlichen Vereinbarung Einigkeit darüber, dass die Kosten für die stationären Lüftungsanlagen der IGS am Standort Rhaunen vonseiten des Landkreises übernommen werden. Eine mündliche Vereinbarung und Zusage wurde von den damaligen Kreisbeigeordneten Bruno Zimmer und Peter Simon mit der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen getroffen und verabredet.“

Praetorius hingegen beharrte auf dem Standpunkt: „Die VG Herrstein-Rhaunen hat in eigener Trägerschaft der IGS seinerzeit und als Eigentümerin des Gebäudes in Rhaunen die Maßnahme geplant und beauftragt, ohne eine entsprechend erforderliche Abstimmung oder auch nur Information an den Landkreis vorzunehmen.“ Der Kreis müsse aufgrund der angespannten Haushaltssituation „sehr genau hinschauen“, unterstrich der Dezernent.

Billert: „Darauf bin ich heute noch stolz“

Pees, Beetz und Billert wiesen hingegen auf die angespannte Situation in der Corona-Zeit hin: Es gab enge Förderzeiträume, wenig Firmen, die die Aufträge ausführen konnten und den breiten politischen Wunsch, Schülerinnen und Schüler bestmöglich und schnell vor einer Ansteckung zu schützen. „Dass das geklappt hat, darauf bin ich heute noch stolz“, sagte Billert. Auch Rouven Hebel (Freie Liste) meinte: „Wir sollten die Kosten übernehmen und die Vereinbarungen einhalten.“

Hier fiel die anschließende Abstimmung eindeutig aus: Der Ausschuss annullierte mit zehn zu null Stimmen bei einer Enthaltung des Landrats den Verwaltungsentwurf und sprach sich somit einstimmig für die Übernahme der Kosten aus. Nun wird sich der Kreistag in seiner Sitzung am Montag erneut mit dem Thema beschäftigen.

Kowalski: „Habe einige Hypotheken übernommen“

Landrat Miroslaw Kowalski war sichtlich angefressen über diesen erneuten Dissens zwischen dem KA und seinem Dezernenten, den er ausdrücklich in Schutz nimmt: „ Meine Verwaltung hat die Anträge unter der Berücksichtigung der Fakten und Vorgaben der Kommunalaufsicht bewertet und kam zu dem Ergebnis, dass seitens des Landkreises keine Zahlungs- oder Grundstücksübernahme-Verpflichtungen bestehen. Hier gilt das Prinzip: unnötige Kosten und Verpflichtungen vermeiden.“

Als Landrat habe er „einiges von meinen Vorgängern im Amt geerbt, aber auch als Hypotheken übernommen beziehungsweise übernehmen müssen. Das ist ganz normal, dass mich die ,alten Kamellen’ irgendwann eingeholt haben. Ich wünsche es mir, dass das irgendwann aufhören wird und man wieder mehr die Tagesthemen in den Fokus nehmen wird.“

.