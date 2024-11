Trinkwasserverunreinigung Kreisausschuss fordert Ursachenforschung ein 21.11.2024, 00:00 Uhr

i Wasser aus dem Hahn muss in 35 Ortsgemeinden im Kreis Birkenfeld weiter abgekocht werden. dpa

Trinkwasser gilt als das wichtigste Lebensmittel für den Menschen. Entsprechend hoch sind die Sicherheitsvorkehrungen. Warum es im Nationalparklandkreis Birkenfeld in den vergangenen Monaten zu derart vielen Verunreinigungen kam, ist weiter unklar.

Auch der Kreisausschuss (KA) hat in seiner jüngsten Sitzung die gehäuften Warnungen vor Trinkwasserverunreinigungen im Nationalparklandkreis thematisiert. Dabei stießen vor allem die unterschiedlichen Warnmethoden auf Unverständnis. Während in der VG Herrstein-Rhaunen zum Teil die Feuerwehren mit Lautsprecherdurchsagen durch die Ortschaften fuhren, wurde darauf in der VG Baumholder verzichtet – obwohl die Westrich-VG in der Warnapp „rot“ ...

