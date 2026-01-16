Beim gemeinsamen Neujahrsempfang hoben der Kreis, die VG, die Stadt Birkenfeld und der Umwelt-Campus die gute Zusammenarbeit in der Region hervor. Denn nach mehreren Jahren ohne Empfang belebten sie die Tradition nun wieder.
Lesezeit 2 Minuten
Der Kreis Birkenfeld, die Verbandsgemeinde(VG) Birkenfeld, die Stadt Birkenfeld, die Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach und der Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) haben am Donnerstagabend gemeinsam das neue Jahr begrüßt. Zu dem Neujahrsempfang im Kommunikationsgebäude des UCB waren zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft, der Regionalpolitik, der Kommunalverwaltung, dem Gesundheitssektor und weiteren Institutionen erschienen.