Empfang in Birkenfeld Kreis, VG, Stadt und UCB begrüßen das neue Jahr Niels Heudtlaß 16.01.2026, 15:00 Uhr

i Von links: Dorit Schumann, Präsidentin der Hochschule Trier, Dominik Werle, Erster Beigeordneter von Hoppstädten-Weiersbach, die Hochschulkanzlerin Claudia Hornig, Hans-Peter Lampel, Bürgermeister Birkenfeld, Landrat Miroslaw Kowalski und Bürgermeister der VG Birkenfeld, Matthias König, begrüßten zum Neujahrsempfang. Franz Cronenbrock

Beim gemeinsamen Neujahrsempfang hoben der Kreis, die VG, die Stadt Birkenfeld und der Umwelt-Campus die gute Zusammenarbeit in der Region hervor. Denn nach mehreren Jahren ohne Empfang belebten sie die Tradition nun wieder.

Der Kreis Birkenfeld, die Verbandsgemeinde(VG) Birkenfeld, die Stadt Birkenfeld, die Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach und der Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) haben am Donnerstagabend gemeinsam das neue Jahr begrüßt. Zu dem Neujahrsempfang im Kommunikationsgebäude des UCB waren zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft, der Regionalpolitik, der Kommunalverwaltung, dem Gesundheitssektor und weiteren Institutionen erschienen.







