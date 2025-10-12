Harmonie beim Kreisparteitag Kreis-SPD hält an Doppelspitze fest 12.10.2025, 11:13 Uhr

i Den geschäftsführenden Kreisvorstand der SPD bilden (von links) Björn Symanzik, Andreas Theis, Markus Schulz, Julia Pies und Stephanie Schepp. Ingo Lauer wurde in Abwesenheit als neuer Schriftführer gewählt. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Von Querelen zur geschlossenen Einheit: Wie die SPD im Kreis Birkenfeld nach internem Machtkampf wieder durchstarten will.

„ Tiefer ging es nicht mehr“: So beschrieb Andreas Pees (Baumholder) den Zustand des SPD-Kreisverbandes, als Julia Pies (Veitsrodt) und Markus Schulz (Hettenrodt) vor zwei Jahren als Doppelspitze dessen Führung übernahmen. Beim Kreisparteitag am Freitagabend in der Jahnturnhalle in Birkenfeld war von Querelen und Streitigkeiten nichts mehr zu spüren.







Artikel teilen

Artikel teilen