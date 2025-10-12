Harmonie beim Kreisparteitag: Kreis-SPD hält an Doppelspitze fest
Von Querelen zur geschlossenen Einheit: Wie die SPD im Kreis Birkenfeld nach internem Machtkampf wieder durchstarten will.
Lesezeit 3 Minuten
„Tiefer ging es nicht mehr“: So beschrieb Andreas Pees (Baumholder) den Zustand des SPD-Kreisverbandes, als Julia Pies (Veitsrodt) und Markus Schulz (Hettenrodt) vor zwei Jahren als Doppelspitze dessen Führung übernahmen. Beim Kreisparteitag am Freitagabend in der Jahnturnhalle in Birkenfeld war von Querelen und Streitigkeiten nichts mehr zu spüren.