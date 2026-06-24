Nahwärmenetz und Hallenboden
Kreis plant Baumaßnahmen am Birkenfelder Schulzentrum
Das Nahwärmenetz nutzen alle Schulen des Schulzentrums Birkenfeld, dazu gehören das Gymnasium, die Realschule plus und die Gräfi
Das Nahwärmenetz nutzen alle Schulen des Schulzentrums Birkenfeld, dazu gehören das Gymnasium, die Realschule plus und die Gräfin-Loretta-Schule.
Niels Heudtlaß

Das Nahwärmenetz für die Schulen muss saniert werden. Sonst würden im Winter möglicherweise kalte Klassenzimmer auf die Schüler warten. Trotzdem lehnte der Kreistag den Bauauftrag auf Empfehlung der Verwaltung ab. Was hinter der Taktik steckt. 

Lesezeit 3 Minuten
Am Schulzentrum in Birkenfeld, das das Gymnasium, die Realschule plus und Fachoberschule sowie die Gräfin-Loretta-Schule umfasst, wird bereits seit einiger Zeit gebaut. Von energetischer Sanierung und Brandschutzarbeiten am Gymnasium Birkenfeld bis zum Erweiterungsbau der Realschule plus – es stehen und standen zahlreiche Maßnahmen an.

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