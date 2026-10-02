Schülerbeförderung sichern Kreis Birkenfeld will ÖPNV-Lücken zu Saarland schließen Niels Heudtlaß 02.10.2026, 17:32 Uhr

i Mit neuen Verbindungen zu Knotenpunkten im Kreis Birkenfeld soll die Schülerbeförderung ins Saarland aufrecht erhalten werden. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Ab dem Schuljahr 2027/2028 schränkt der Kreis St. Wendel die Schülerbeförderung aus Rheinland-Pfalz ein. Viele Schüler im Kreis Birkenfeld sind betroffen. Nun präsentiert die Birkenfelder Kreisverwaltung Lösungen.

Der Kreis Birkenfeld hat bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Schülerbeförderung über den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den Kreis St. Wendel zu verbessern. Weitere Anpassungen von Fahrplänen und Buslinien sind geplant. Das teilte die Kreisverwaltung in der vergangenen Kreistagssitzung mit.







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