Ab dem Schuljahr 2027/2028 schränkt der Kreis St. Wendel die Schülerbeförderung aus Rheinland-Pfalz ein. Viele Schüler im Kreis Birkenfeld sind betroffen. Nun präsentiert die Birkenfelder Kreisverwaltung Lösungen.
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Der Kreis Birkenfeld hat bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Schülerbeförderung über den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den Kreis St. Wendel zu verbessern. Weitere Anpassungen von Fahrplänen und Buslinien sind geplant. Das teilte die Kreisverwaltung in der vergangenen Kreistagssitzung mit.