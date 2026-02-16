Krankenhaus: SHG will raus Kreis Birkenfeld sucht neuen Träger für das Klinikum Niels Heudtlaß 16.02.2026, 09:29 Uhr

Aktuell hält die Unternehmensgruppe Saarland-Heilstätten die meisten Anteile am Klinikum Idar-Oberstein und betreibt das Krankenhaus. Hosser

Die Beteiligung der SHG am Klinikum Idar-Oberstein führte schon beim Erweiterungsbau zu Problemen. Der Kreis plant nun eine Entflechtung der Gesellschaft. Wie es am Krankenhaus-Standort Göttschied weitergehen soll.

Der Kreis Birkenfeld will einen neuen Träger für das Klinikum in Idar-Oberstein suchen. Aktuell ist die Klinikum Idar-Oberstein GmbH in die Unternehmensgruppe Saarland-Heilstätten integriert. Die SHG hält 50,1 Prozent der Anteile am Klinikum, der Landkreis Birkenfeld 42,25 Prozent, die Stadt Idar-Oberstein 6,42 Prozent und Stadt und VG Baumholder jeweils 0,66 Prozent.







