Gewinn für Einsatzkräfte
Kreis Birkenfeld schafft Kreisregner für Waldbrände an
100 solcher Kreisregner hat der Kreis Birkenfeld beschafft um bei großen Vegetationsbränden effektiv löschen zu können.
100 solcher Kreisregner hat der Kreis Birkenfeld beschafft um bei großen Vegetationsbränden effektiv löschen zu können.
Christian Schulz. Hosser

Die Kreisregner haben eine Wurfweite von 24 Metern und können eine Fläche von rund 1800 Quadratmetern abdecken. Die 100 Geräte stehen in den Verbandsgemeinden Baumholder, Birkenfeld, Herrstein-Rhaunen und in der Stadt Idar-Oberstein.

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Um für Wald- und Vegetationsbrände besser gerüstet zu sein, hat der Kreis Birkenfeld insgesamt 100 Kreisregner beschafft. Die Geräte stehen in den Verbandsgemeinden Baumholder, Birkenfeld, Herrstein-Rhaunen und in der Stadt Idar-Oberstein. Damit sollen die Wehren bei entsprechenden Einsatzlagen unterstützt und die Möglichkeiten zur Brandbekämpfung erweitert werden.
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