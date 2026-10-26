Die Kreisregner haben eine Wurfweite von 24 Metern und können eine Fläche von rund 1800 Quadratmetern abdecken. Die 100 Geräte stehen in den Verbandsgemeinden Baumholder, Birkenfeld, Herrstein-Rhaunen und in der Stadt Idar-Oberstein.
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Um für Wald- und Vegetationsbrände besser gerüstet zu sein, hat der Kreis Birkenfeld insgesamt 100 Kreisregner beschafft. Die Geräte stehen in den Verbandsgemeinden Baumholder, Birkenfeld, Herrstein-Rhaunen und in der Stadt Idar-Oberstein. Damit sollen die Wehren bei entsprechenden Einsatzlagen unterstützt und die Möglichkeiten zur Brandbekämpfung erweitert werden.