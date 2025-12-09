Meinungen zum Haushalt 2026 Kreis Birkenfeld rutscht immer tiefer in die Miesen Kurt Knaudt 09.12.2025, 12:00 Uhr

i Der Kreis Birkenfeld rechnet für 2026 im Haushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 23 Millionen Euro. Im Kreistag herrschte bei den Fraktionen Unmut. Markus Kilian

23 Millionen Euro Minus steht im Etat 2026. Warum schreibt der Kreis tiefrote Zahlen? Darüber haben in der jüngsten Kreistagssitzung die Fraktionen debattiert.

Bund und Land beschließen Gesetze, die dann von den Kommunen umgesetzt werden müssen: Das führt auch im Kreis Birkenfeld zu immer höheren Defiziten. Doch die alljährliche laute Kritik an diesem Kernproblem hat bisher nicht zu einer Wende geführt, wie bei der Debatte über den Kreishaushalt in der jüngsten Kreistagssitzung einmal mehr deutlich wurde.







