Kreis Birkenfeld rutscht immer tiefer in die Miesen

23 Millionen Euro Minus steht im Etat 2026. Warum schreibt der Kreis tiefrote Zahlen? Darüber haben in der jüngsten Kreistagssitzung die Fraktionen debattiert.
Lesezeit 3 Minuten
Bund und Land beschließen Gesetze, die dann von den Kommunen umgesetzt werden müssen: Das führt auch im Kreis Birkenfeld zu immer höheren Defiziten. Doch die alljährliche laute Kritik an diesem Kernproblem hat bisher nicht zu einer Wende geführt, wie bei der Debatte über den Kreishaushalt in der jüngsten Kreistagssitzung einmal mehr deutlich wurde.