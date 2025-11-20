WZV liefert an Nachbarn Kreis Birkenfeld hat bald mehr als genug Wasser Kurt Knaudt 20.11.2025, 16:00 Uhr

i Die Absichtserklärung zur Lieferung von Wasser unterzeichneten (von links) Peter Müller, Thomas Jung und Bernd Alsfasser. Mit dabei: Matthias König und Werkleiter Bernd Stein (rechts). Kurt Knaudt

Schon im kommenden Sommer könnte Wasser aus der Steinbachtalsperre in die Nachbarverbandsgemeinde Kirner Land fließen, wo es bereits mehrfach Engpässe bei der Versorgung gegeben hat. Auch die VG Kirchberg meldet Bedarf für trocken-heiße Phasen an.

Als „Meilenstein für alle Beteiligten“ bezeichnete Bernd Alsfasser, der neue Vorsteher des Wasserzweckverbandes (WZV) im Kreis Birkenfeld, die jetzt besiegelte Wasserpartnerschaft mit den Verbandsgemeinden Kirner Land und Kirchberg. „Wir haben nur zwei Möglichkeiten, Geld zu sparen: entweder durch den Verkauf von Wasser oder durch eine Senkung des Stromverbrauchs“, betonte der Bürgermeister der VG Baumholder anlässlich der Unterzeichnung der ...







