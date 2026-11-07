Resolution des Kreistags Kreis Birkenfeld erklärt Solidarität mit Ukrainern Niels Heudtlaß 07.11.2026, 08:00 Uhr

i Zahlreiche Menschen mussten seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine aus ihrer Heimat flüchten – einige davon leben im Kreis Birkenfeld. Der Kreistag setzt sich mit seiner Resolution nicht nur für die Geflüchteten ein, sondern auch für die Verteidigung der Ukraine. David Young. picture alliance/dpa

Als Antwort auf den Antrag in Sachsen-Anhalt, alle Ukraine-Hilfen einzustellen, verabschiedet der Birkenfelder Kreistag eine Resolution. Mit der stellt der Kreis Birkenfeld sich klar hinter die Ukraine und die schutzsuchenden Ukrainer in der Region.

Der Kreistag des Kreises Birkenfeld hat in einer Resolution seine „uneingeschränkte Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, sowie den zu uns geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern“ erklärt. Der Kreistag verabschiedete die Resolution mit großer Mehrheit – alle im Kreistag vertretenen Fraktionen außer die der AfD, die dagegen stimmte, und einer Enthaltung von Heiko Herber (LUB) stimmten der Resolution zu.







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