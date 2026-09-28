Branchenanalyse
Kreis Birkenfeld bundesweit beim Handel vorn
Was den Handel angeht, macht der Kreis Birkenfeld bundesweit die beste Figur.
Was den Handel angeht, macht der Kreis Birkenfeld bundesweit die beste Figur.
Henning Kaiser/dpa

Der Kreis Birkenfeld ist top – zumindest sagt das eine Analyse des dänischen Unternehmens Flatpay. In der Kategorie „Handel/Kfz-Reparatur“ schnappt sich der Nationalparklandkreis im Bundesvergleich den ersten Platz.

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Im Bereich Handel ist der Kreis Birkenfeld spitze: So könnte man das Ergebnis einer Analyse des dänischen Zahlungsanbieters Flatpay zusammenfassen. Diese hat ergeben, dass der Nationalparklandkreis in der Kategorie „Handel/Kfz-Reparatur“ bundesweit den ersten Platz belegt.
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