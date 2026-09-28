Der Kreis Birkenfeld ist top – zumindest sagt das eine Analyse des dänischen Unternehmens Flatpay. In der Kategorie „Handel/Kfz-Reparatur“ schnappt sich der Nationalparklandkreis im Bundesvergleich den ersten Platz.
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Im Bereich Handel ist der Kreis Birkenfeld spitze: So könnte man das Ergebnis einer Analyse des dänischen Zahlungsanbieters Flatpay zusammenfassen. Diese hat ergeben, dass der Nationalparklandkreis in der Kategorie „Handel/Kfz-Reparatur“ bundesweit den ersten Platz belegt.