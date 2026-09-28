Branchenanalyse Kreis Birkenfeld bundesweit beim Handel vorn Peter Bleyer 28.09.2026, 11:00 Uhr

i Was den Handel angeht, macht der Kreis Birkenfeld bundesweit die beste Figur. Henning Kaiser/dpa

Der Kreis Birkenfeld ist top – zumindest sagt das eine Analyse des dänischen Unternehmens Flatpay. In der Kategorie „Handel/Kfz-Reparatur“ schnappt sich der Nationalparklandkreis im Bundesvergleich den ersten Platz.

Im Bereich Handel ist der Kreis Birkenfeld spitze: So könnte man das Ergebnis einer Analyse des dänischen Zahlungsanbieters Flatpay zusammenfassen. Diese hat ergeben, dass der Nationalparklandkreis in der Kategorie „Handel/Kfz-Reparatur“ bundesweit den ersten Platz belegt.







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