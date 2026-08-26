Kreisausschuss ebnet den Weg Kreis Birkenfeld bekommt ein Katastrophenschutzzentrum Stefan Conradt 26.08.2026, 09:00 Uhr

i Im ehemaligen Gebäude 23 der Birkenfelder Heinrich-Hertz-Kaserne soll das künftige Katastrophenschutzzentrum des Nationalparklandkreises entstehen. Dort sollen künftig im Falle eines Notstands alle Fäden zusammenlaufen: Auch wichtige Abteilungen der Kreisverwaltungen können von dort aus agieren. Karsten Schultheiß/Kreisverwaltung

Der Kreisausschuss gibt grünes Licht: Der Nationalparklandkreis soll ein Katastrophenschutzzentrum bekommen. Die Umsetzung des Projektes kostet etwa 5 Millionen Euro. Das letzte Wort dazu hat aber der Kreistag in seiner nächsten Sitzung.

Der Nationalparklandkreis soll ein Katastrophenschutzzentrum erhalten. Dazu hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Montag das letzte Wort. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Schritten und wird rund 5 Millionen Euro kosten, die über die Zuwendung des Bundes im Rahmen des Sondervermögens Bildung, Klima und Infrastruktur finanziert werden soll.







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