Kreisausschuss Kreis beteiligt sich mit 65.000 Euro am ZOB Birkenfeld Stefan Conradt 08.02.2026, 12:00 Uhr

i Der neue Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) auf dem Birkenfelder Talweiherplatz ist ein wichtiger Knotenpunkt für den ÖPNV im Nationalparklandkreis. Deshalb beteiligt sich der Kreis mit einem Betrag von maximal 65.000 Euro an der Finanzierung. Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Neben der langen Debatte um die Querelen zwischen Kreistag, VG-Verwaltung Herrstein-Rhaunen und dem Dezernenten der Kreisverwaltung rund um die IGS Herrstein handelte der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung viele Themen auch einvernehmlich ab.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Kreisausschuss (KA) des Nationalparklandkreises Birkenfeld mehrheitlich für eine Kostenbeteiligung des Landkreises an der Umgestaltung des Talweiherplatzes in Birkenfeld gestimmt, auf dem inzwischen ein neuer Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) entstanden ist, der auch bereits seit gut zwei Jahren in Betrieb ist.







Artikel teilen

Artikel teilen