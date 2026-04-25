Ausschuss gibt grünes Licht Kreis beteiligt sich an Planungskosten für neue Straße 25.04.2026, 15:00 Uhr

i Der Kreis Birkenfeld wird sich an den Planungskosten für eine bessere Verkehrsanbindung des Heinrich-Hertz-Campus beteiligen. Diesbezüglich laufen die Überlegungen derzeit auf eine Fortführung der Kreisstraße 7 (Foto) in Richtung B41 hinaus. Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Der Kreis Birkenfeld wird sich an den Planungskosten für eine bessere Verkehrsanbindung des Heinrich-Hertz-Campus beteiligen. Diesbezüglich laufen die Überlegungen derzeit auf eine Fortführung der Kreisstraße 7 in Richtung B41 hinaus.

Der Kreis Birkenfeld wird sich mit rund 20.200 Euro an der Planung einer direkten Verkehrsanbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die B41 beteiligen. Das beschloss der Kreisbauausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig.Landrat Miroslaw Kowalski, der selbst von 2014 bis 2023 Stadtbürgermeister von Birkenfeld war, erinnerte an die jahrzehntelangen Diskussionen zur Verkehrsführung in diesem Bereich.







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