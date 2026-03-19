Durch RTL-Show bekannt Krebs: Comedian Frank Lorenz ist das Lachen vergangen Vera Müller 19.03.2026, 08:54 Uhr

i So kennt man ihn: Frank Lorenz mit Affe Charly. Die Karriere begann 2015 mit einem Auftritt beim RTL-"Supertalent". Nun zwingt den Bauchredner und Comedian eine schwere Krankheit dazu, sich auf längere Zeit von der Bühne Frank Lorenz

Durch das RTL-„Supertalent“ wurde Frank Lorenz als Comedian und Bauchredner bekannt. Eine schwere Krankheit, über die er offen spricht, zwingt den Idar-Obersteiner dazu, sich vorerst von der Bühne zurückzuziehen.

Im Dezember 2015 stand Bauchredner Frank Lorenz aus Idar-Oberstein mit dem frechen Affen Charly auf der RTL-„Supertalent“-Bühne und konnte dadurch sein Hobby zum Beruf machen. 2020 gab es ein Comeback beim beliebten „Supertalent“. Lorenz hat sich schnell in der Bauchredner- und Comedian-Szene etabliert, war deutschlandweit unterwegs, in Freizeitparks aktiv, trat auf Kleinkunstbühnen auf.







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