Nach 26 Jahren Kreativa-Kunstwerkstatt in Birkenfeld muss umziehen 08.11.2024, 17:00 Uhr

i Ute Devaud betreibt die Kreativa-Kunstwerkstatt in Birkenfeld seit Jahrzehnten. Nun muss sie das Gebäude am alten Bahnhof verlassen. Niels Heudtlaß

In der Kreativa-Kunstwerkstatt können Kinder und Jugendliche sich selbst mithilfe künstlerischer Tätigkeiten entdecken. Doch nun muss die Kunstwerkstatt ihren angestammten Standort am alten Bahnhof verlassen. Wie es für das Projekt weitergeht.

Corona-Viren aus Pappmaschee hängen an der Decke, die Wände sind gesäumt mit Bildern, und auf einem Tisch stehen Tonfiguren in allen Formen. Das Herzstück der drei Räume im Untergeschoss des Gebäudes am alten Bahnhof in Birkenfeld sind zwei Tische, auf denen sich die Farb- und Tonflecken aus 26 Jahren sammeln.

