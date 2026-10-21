Eine Herzenssache: Benny Engel und sein Team veranstalten nun zum elften Mal den Tag des Haarespendens in Idar-Oberstein. Dieses Mal soll einem kleinen Jungen mit dem Erlös geholfen werden.
Lesezeit 2 Minuten
Ein Tag voller Begegnungen, Unterhaltung und Unterstützung für ein Kind aus der Region: Für Samstag, 14. November, lädt B.Style/Hairartist von 10 bis 18 Uhr zum elften Tag des Haarespendens ein. Im Salon in der Hauptstraße 52 in der Fußgängerzone Idar erwartet die Besucher unter dem Motto „Meet a Hero – be a Hero“ ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.