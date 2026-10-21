Aktion im B.Style in Idar Kranker Junge in Not: Haare fallen für guten Zweck Vera Müller 21.10.2026, 06:00 Uhr

i Immer wieder unterstützen Benny Engel (rechts) und sein Team Kinder in Not. Nun steht der elfte Tag des Haarespendens mit einem bunten Programm für alle Altersgruppen an. Benny Engel

Eine Herzenssache: Benny Engel und sein Team veranstalten nun zum elften Mal den Tag des Haarespendens in Idar-Oberstein. Dieses Mal soll einem kleinen Jungen mit dem Erlös geholfen werden.

Ein Tag voller Begegnungen, Unterhaltung und Unterstützung für ein Kind aus der Region: Für Samstag, 14. November, lädt B.Style/Hairartist von 10 bis 18 Uhr zum elften Tag des Haarespendens ein. Im Salon in der Hauptstraße 52 in der Fußgängerzone Idar erwartet die Besucher unter dem Motto „Meet a Hero – be a Hero“ ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.







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