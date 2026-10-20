Am Himmel im Kreis Birkenfeld Kraniche ziehen in bekannter V-Formation gen Süden Christian Schulz 20.10.2026, 11:00 Uhr

i "Halgänse" ziehen über Idar-Oberstein hinweg. Christian Schulz. Hosser

Die lange Reise der in der Region genannten „Halgänse“ hat begonnen. In eleganter V-Formation und mit eindringlichen Rufen läuten sie den Herbst über Idar-Oberstein ein – und kommen dabei auf ungeahnte Höchstgeschwindigkeiten.

Jedes Mal aufs Neue ist es ein majestätisches Schauspiel, wenn die Kraniche mit ihren markanten Rufen über die Region hinwegfliegen. Bis zu 4000 Kilometer legen die in der Idar-Obersteiner Region genannten „Halgänse“ in ihr Winterquartier nach Spanien, Frankreich oder Nordafrika zurück.







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