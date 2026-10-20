Am Himmel im Kreis Birkenfeld
Kraniche ziehen in bekannter V-Formation gen Süden
"Halgänse" ziehen über Idar-Oberstein hinweg.
"Halgänse" ziehen über Idar-Oberstein hinweg.
Christian Schulz. Hosser

Die lange Reise der in der Region genannten „Halgänse“ hat begonnen. In eleganter V-Formation und mit eindringlichen Rufen läuten sie den Herbst über Idar-Oberstein ein – und kommen dabei auf ungeahnte Höchstgeschwindigkeiten.

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Jedes Mal aufs Neue ist es ein majestätisches Schauspiel, wenn die Kraniche mit ihren markanten Rufen über die Region hinwegfliegen. Bis zu 4000 Kilometer legen die in der Idar-Obersteiner Region genannten „Halgänse“ in ihr Winterquartier nach Spanien, Frankreich oder Nordafrika zurück.
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