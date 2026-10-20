Die lange Reise der in der Region genannten „Halgänse“ hat begonnen. In eleganter V-Formation und mit eindringlichen Rufen läuten sie den Herbst über Idar-Oberstein ein – und kommen dabei auf ungeahnte Höchstgeschwindigkeiten.
Lesezeit 1 Minute
Jedes Mal aufs Neue ist es ein majestätisches Schauspiel, wenn die Kraniche mit ihren markanten Rufen über die Region hinwegfliegen. Bis zu 4000 Kilometer legen die in der Idar-Obersteiner Region genannten „Halgänse“ in ihr Winterquartier nach Spanien, Frankreich oder Nordafrika zurück.