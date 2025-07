Kraftwerk in Neubrücke wieder vollständig in Betrieb

Im Biomasseheizkraftwerk der OIE in Neubrücke hat es am Samstag gebrannt. Wie es zu dem Feuer kam, welche Sicherheitsvorkehrungen der Energieversorger dort installiert hat und wie die OIE im Nachgang reagierte.

Nach einem Feuer im Biomasseheizkraftwerk des Energieversorgers Oberstein-Idarer-Elektrizität (OIE) im Hoppstädten-Weiersbacher Ortsteil Neubrücke, konnte dieses am vergangenen Montag wieder vollständig in Betrieb genommen werden. „Die Reparatur eines Kesselschadens wurde umgehend eingeleitet und mit großem Engagement, insbesondere durch unser eigenes Fachpersonal, innerhalb weniger Tage erfolgreich abgeschlossen – auch über das Wochenende hinweg. Seit Montagabend um 17 Uhr läuft das Biomasseheizkraftwerk wieder im Regelbetrieb“, teilt Luca Heidrich, Pressesprecher der OIE auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Unter anderem die Feuerwehren aus Birkenfeld, Hoppstädten-Weiersbach und Dienstweiler waren am vergangenen Samstag, 19. Juli, zu einem Brand im Biomasseheizkraftwerk der OIE gerufen worden. Der Großeinsatz führte zu einer verhältnismäßig schnellen und vollständigen Löschung des Feuers. „Es war ein kräftezehrender Einsatz bei hohen Außentemperaturen“, sagte der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Birkenfeld, Lars Benzel, gegenüber unserer Zeitung im Nachgang.

Wie es zu dem Brand im Kraftwerk in Neubrücke kam

Das Biomassekraftwerk in Neubrücke wird mit Holzhackschnitzeln betrieben. Der Fokus liege der OIE zufolge auf der energetischen Nutzung der Biomasse, zur Strom- und Wärmeerzeugung. In der Anlage werden die Holzhackschnitzel kontrolliert verbrannt, die entstehende Wärme erhitzt Wasser und erzeugt so Wasserdampf. Der Dampf betreibt, indem er sich entspannt, eine Turbine an und erzeugt so Strom. Zusätzlich werde Heizenergie über ein Nahwärmenetz zu den angeschlossenen Gebäuden transportiert, erklärt Heidrich. Dazu gehörten unter anderem der Umwelt-Campus Birkenfeld sowie weitere kommunale und gewerbliche Abnehmer.

Doch wie kam es zu dem Brand? Aufgrund eines Kesselschadens sei Überdruck im Feuerraum, wo die Biomasse verbrannt wird, entstanden, teilt die OIE mit. Als direkte Folge seien heiße Rauchgase ausgetreten, die „trotz doppelter Brandschutzeinrichtungen“ zu einem lokalen Brand in der Brennstoffzuführung, einer Förderschnecke, für Holzhackschnitzel geführt hätten. Die Brandmeldeanlage habe direkt reagiert und habe die vorgesehenen Löschmaßnahmen aktiviert. „Durch das schnelle und koordinierte Handeln der Einsatzkräfte sowie unserer Mitarbeitenden konnte der Brand frühzeitig eingedämmt und größerer Schaden verhindert werden“, fügt der Energieversorger hinzu.

Durch die Verhinderung größerer Schäden habe der Betrieb über einen Ersatzkessel unterbrechungsfrei weitergeführt werden können. „Die Anlage wurde nicht wesentlich beschädigt – die Wärmeversorgung war zu jeder Zeit gesichert“, sagt Heidrich. Im Kessel, der das Feuer ausgelöst hatte, sei es zu einem mechanischen Schaden an einer der Rohrleitungen, in denen der Hochdruckdampf für die Turbine erzeugt wird, gekommen. „Dank zahlreicher Sicherheitsvorrichtungen wurde die Störung frühzeitig erkannt und die Anlage automatisch abgeschaltet. Es wurde lediglich kontrolliert Wasserdampf an die Atmosphäre abgegeben“, teilt der Energieversorger mit. Dieser kontrolliert abgegebene Wasserdampf hat die Wolke erzeugt, die weithin zu sehen war und von vielen Betrachtern als Rauchwolke wahrgenommen wurde.

OIE: Vorfälle wie dieser lassen sich nie vollständig ausschließen

„Unsere Anlage verfügt bereits über ein umfassendes Sicherheitskonzept mit regelmäßigen Kontrollen sowie einer lückenlosen Brandgas- und Temperaturüberwachung. In sämtlichen relevanten Bereichen sind moderne Branderkennungs- und Löschsysteme im Einsatz. Dadurch ist die Anlage technisch sehr gut abgesichert. Dennoch lassen sich Vorfälle wie dieser – trotz aller Vorsichtsmaßnahmen – nie vollständig ausschließen“, erklärt Heidrich. Für das Kraftwerk gebe es deswegen ein etabliertes Notfall- und Sicherheitskonzept, das regelmäßige Schulungen, definierte Abläufe und eine erprobte Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften umfasse. „Dieses Konzept hat auch in diesem Fall reibungslos gegriffen“, teilt die OIE mit.

In der Vergangenheit habe es im Heizkraftwerk immer wieder Meldungen der Brandmeldeanlage gegeben, von denen Löscheinsätze die Folge seien, hatte VG-Wehrleiter Benzel am Sonntag nach dem Brand gegenüber unserer Zeitung angegeben. Die Einheiten aus Hoppstädten und Birkenfeld seien mit der Anlage aber vertraut und die Zusammenarbeit mit den OIE-Mitarbeitern funktioniere hervorragend, sodass man immer sehr schnell agieren könne.

„In der Vergangenheit kam es vereinzelt zu Alarmen oder vorsorglichen Einsätzen, bei denen kein größerer Brand festgestellt wurde“, bestätigt auch die OIE. Bei der Lagerung und Verarbeitung von Holzhackschnitzeln bestehe eine gewisse Brandgefahr, die vor allem durch Staubentwicklung, Wärmestau oder mechanische Reibung und sonstige Zündquellen verursacht würde. „Diese Vorkommnisse zeigen, dass unser System sehr sensibel reagiert und in allen Bereichen frühzeitig warnt – im Sinne eines proaktiven Brandschutzes“, so das Fazit des Energieversorgers.