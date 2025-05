Ankommen, sich wohlfühlen, dem Körper und der Seele Gutes tun: Seit Februar gibt es in Tiefenstein das Soma’Raya Studio. Zum Angebot gehören unter anderem Yoga, Massagen, japanisches Heilströmen, Sing- und Frauenkreise, Tanzangebote und vieles mehr, wie Interessierte auf der ansprechend gestalteten Homepage www.soma-raya.de sehen können. „Soma’Raya ist mehr als nur ein Studio: Es ist ein Kraftort – ein Raum, in dem der Körper, der Geist und die Seele wahrhaftig in Harmonie kommen können. Ganzheitliches Wohlbefinden steht im Mittelpunkt, getragen von einer tiefen Verbundenheit mit der Weisheit der Natur“, sagen Nicole Wolter, Cindy Tanaewski und Annalena Fickert, die das Studio gemeinsam mit verschiedenen Schwerpunkten mit Leben füllen. Und tatsächlich: Allein die warme, liebevolle Atmosphäre macht das Entspannen leicht, und die Kursleiterinnen verströmen Herzenswärme. Es geht nicht ums Abheben, sondern ums Ankommen: bei sich selbst.

i Pure Wohlfühlatmosphäre: Viele verschiedene Angebote können Interessierte nutzen. Annalena Fickert

Die Frauen berichten, wie es zu der Kooperation kam: „Jede von uns ist in ihrem Leben einen ganz persönlichen Weg der Selbstheilung gegangen, um sich selbst wieder tiefer zu begegnen und das Erlebte nicht nur zu verarbeiten, sondern zu integrieren. Auf diese Weise hat jede für sich viele Dinge gelernt und nach und nach eine tiefe Expertise auf ihrem jetzigen Gebiet entwickelt.“

Wenn man ähnliche Methoden nutze, um in die eigene Mitte zu finden und ein ausbalanciertes Leben zu führen, begegne man sich automatisch irgendwann: „Als wir uns kennenlernten, erkannten wir sofort, dass wir eine gemeinsame Vision teilen, was wir uns für Menschen wünschen und was wir in die Welt tragen möchten. Menschen sollen sich selbst wieder auf einer tiefen Ebene begegnen, sich selbst und ihren Körper spüren können und eine liebevolle starke Community finden, in der man sich gegenseitig hält und nährt. Und somit ließen wir diese Vision zum Leben erwachen. Soma‘Raya wurde geboren.“

i Ein Ort zum Entspannen: Auch mit Klangschalen wird gearbeitet. Annalena Fickert

Nicole Wolter (43 Jahre) wohnt in Vollmersbach und ist gelernte Industriekauffrau. Sie hat weitere Ausbildungen als Yogalehrerin, Entspannungspädagogin, Wellnessmasseurin und Jin Shin Jyutsu (japanisches Heilströmen) Praktizierende. Annalena Fickert (26) aus Bruchweiler ist nach dem Abitur viele Jahre um die Welt gereist, hat in Südafrika und Costa Rica gewohnt, dort Yoga gelernt und 2021 angefangen zu unterrichten. Sie ist selbstständig als Yoga-Lehrerin und absolviert aktuell eine Heilpraktiker-Ausbildung. Zudem fotografiert sie sehr gut.

Cindy Tanaewski (33) ist Pflegefachkraft: „Ich komme ursprünglich aus Neunkirchen Saar und wohne seit sechs Jahren in Birkenfeld. Die Energie des Ortes und der Menschen hat mich sofort fasziniert, und ich wusste, dass ich hier bleiben und wirken möchte. Auf meiner Reise durchs Leben habe ich viele Ausbildungen in alternativen Bereichen und Methoden absolviert, die mir selbst die stärksten Transformationen ermöglicht haben und an die ich darum glaube.“ Sie ist Coach für Weiblichkeit, für somatische Körperarbeit, Breathwork, Healing Dance, transformative Trauma-Integration und NLP (Neurolinguistische Programmierung).

Innere Blockaden lösen

„Wir von Soma’Raya geben keine Heilversprechen. Jeder Mensch handelt in Eigenverantwortung. Wir begleiten Menschen auf ihrem Weg und verweisen gegebenenfalls an andere Professionen und Stellen. Unsere Angebote ersetzen keine therapeutischen oder medizinischen Behandlungen. Wir glauben daran, dass jeder Mensch die Kraft zur Heilung und Veränderung in sich trägt. Unser Ziel ist es, diese innere Stärke zu wecken und Menschen in ihre eigene Selbstbestimmung zu begleiten“, betont das Trio.

Die Arbeit unterstütze tiefgehende Prozesse der Heilung, um innere Blockaden zu lösen, alte Muster zu transformieren und in ein neues, erfülltes, gesundes Lebensgefühl zu kommen. Soma’Raya sei ein sicherer Raum, in dem sich Menschen auf Augenhöhe begegnen dürfen: „Wir kreieren eine Atmosphäre der Unterstützung, in der wir wachsen und uns inspirieren.“

Jeder Mensch bringe seine eigene Geschichte, Energie und Wahrheit mit. Die Studio-Frauen wollen jedem mit Offenheit begegnen und laden dazu ein, sich in seiner ganzen Echtheit zu zeigen, frei von Erwartungen und ohne Masken: „So können wir von der Vielfalt des Lebens und den unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungen des Lebens lernen.“

„Unser Ziel ist es, dass Soma’Raya als der Ort bekannt ist, an dem Menschen lernen, sich an ihre eigene Kraft zu erinnern, um ihr eigenes Potenzial leben zu können.“

Nicole Wolter

Ein weiterer Grundsatz: „Jeder Mensch ist einzigartig und verdient es, mit Achtung und Mitgefühl gesehen zu werden. Wir begegnen uns mit Respekt, wertschätzen individuelle Erfahrungen und schaffen einen Raum, in dem sich jeder sicher und angenommen fühlen kann, um sich zu entfalten.“

Wichtig dabei: „Wir arbeiten mit einem tiefen Bewusstsein für individuelle Erfahrungen und Traumata. Unsere Begleitung ist einfühlsam, wertfrei und darauf ausgerichtet, Sicherheit und Halt im Rahmen des Angebotes zu bieten. Die persönlichen Grenzen eines Menschen werden kommuniziert und geachtet. Unsere Angebote richten sich an alle Menschen, die ein Bewusstsein für sich entwickeln wollen: Frauen, Männer, Paare, Kinder und Familien.“

Die Ziele für die Zukunft? „Noch mehr Menschen zu erreichen, um eine starke Gemeinschaft aufzubauen. Erweiterungen im Online-Bereich, ein Soma’Raya-Podcast, Workshops zur Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten… Die Liste ist lang. Unser Ziel ist es, dass Soma’Raya als der Ort bekannt ist, an dem Menschen lernen, sich an ihre eigene Kraft zu erinnern, um ihr eigenes Potenzial leben zu können.“

Durchweg p ositive Rückmeldungen

Die Resonanz auf Soma’Raya sei bis jetzt durchweg positiv. Es gebe natürlich auch Menschen, die noch Berührungsängste oder Skepsis in Bezug auf die Methoden hätten: „Doch da liegt unsere Aufgabe. Menschen dazu zu inspirieren, einen anderen, neuen (alternativen) Weg einzuschlagen und herauszufinden, was dort Besonderes für sie selbst und das Leben ihrer Liebsten wartet. Und da sprechen das positive Feedback, die Erfahrungsberichte und die Ergebnisse unserer Kunden für sich.“ Kontakt: Tel. 0176/84378670, E-Mail info@ soma-raya.de