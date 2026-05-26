Auf dem früheren Firmengelände von Metallbau Weyand entsteht eine Außenstelle der Verwaltung: Ein Teil des Teams der Werke siedelt nach Schauren um. Der Umzug sei ein Signal fürs Zusammenwachsen, freut sich auch der neue VG-Chef Markus Schulz.
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Die Verbandsgemeindewerke einschließlich Bautrupp, die bisher auf Niederwörresbach und Herrstein sowie Rhaunen verteilt waren, werden ab Juni unter einem Dach vereint: zumindest teilweise. In Schauren stehen rund 1000 Quadratmeter Hallenfläche und 280 Quadratmeter für Büro- und Sozialräume zur Verfügung.