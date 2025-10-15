Gemeinsame Krisensitzung Kowalski: Wir sind keine Krankenhaus-Betreiber 15.10.2025, 11:00 Uhr

i Seit vier Wochen gibt es einen Baustopp am Klinikum Idar-Oberstein. Hosser. HOSSER

Wie geht es weiter mit den Sanierungsarbeiten am Klinikum Idar-Oberstein? Dazu treffen sich der Birkenfelder Kreistag und der Stadtrat am Montag zu einer gemeinsamen Krisensitzung in der Messe. Über allem steht die Frage: Bleibt die SHG Betreiber?

Der Birkenfelder Kreistag und der Idar-Obersteiner Stadtrat kommen am Montag, 20. Oktober, um 17 Uhr zu einer gemeinsamen öffentlichen Sitzung in der Messe Idar-Oberstein zusammen. Einziger Tagesordnungspunkt ist dann die Beschlussfassung über mögliche Kommunalbürgschaften zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung und die Ermächtigung zur Änderung des Gesellschaftervertrages.







