„Who likes to boogie?“ Das fragen am 13. Juni nicht nur die Speedrocker aus dem Daal, sondern auch die älteste Boygroup Deutschlands...

Ein musikalisches Highlight der besonderen Art erwartet die Stadt am 13. Juni: Auf dem Schleiferplatz treten dann die Punkrock-Band Speedbottles und die älteste Boygroup Deutschlands, die Bachwagge gemeinsam auf – ein generationsübergreifendes Open-Air-Konzert bei freiem Eintritt, das unterschiedlicher kaum sein könnte. Das Konzert findet in Kooperation mit der Stadt Idar-Oberstein und dem Verein „City Mood“ statt.

Beide Formationen feiern ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum, jedoch mit einer spannenden Ergänzung – die Mitglieder der Bachwagge bringen etwas mehr Lebenserfahrung mit als ihre jüngeren Kollegen. Während die Speedbottles einst als „The Bottles“ gegründet wurden, ein Name, der an die Beatles erinnern sollte, leitet sich der Name der Bachwagge charmant von den „Rolling Stones“ – auf Deutsch – ab. Das Konzert verspricht daher ein Zusammenspiel von unterschiedlichsten Musikstilen und Generationen.

Die Idee für dieses außergewöhnliche Event entstand Anfang des Jahres beim Neujahrsempfang der Stadt Idar-Oberstein, als die Speedbottles mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet wurden. Ein Bachwagge-Mitglied ließ es sich nicht nehmen, die Band anzusprechen und die ungewöhnliche Idee vorzuschlagen. Im Jahre 2020 waren die Bachwagge mit dem Kulturpreis ausgezeichnet worden. Schnell waren alle begeistert: Bei einem Treffen im Vereinsheim der Bachwagge entwickelte sich schnell eine freundschaftliche und kollegiale Atmosphäre – ein klarer Beweis für die verbindende Kraft der Musik.

Es wird gemunkelt, dass die beiden Gruppen sogar einen gemeinsamen Song performen wollen, was den Abend zu einem unvergesslichen Ereignis machen könnte. Besonders erwähnenswert: Für Fans der Speedbottles ist das Konzert die einzige Gelegenheit, die Band dieses Jahr Open-Air in ihrer Heimatstadt zu erleben, da sie in diesem Jahr nicht beim Rock im Daal-Festival (18./19. Juli) auftreten werden, bei dem sie Co-Veranstalter sind.

Das Open-Air-Konzert auf dem Schleiferplatz verspricht nicht nur eine mitreißende Show, sondern auch ein symbolisches Statement für die Zusammenführung unterschiedlicher Generationen und Musikrichtungen. Weitere Details zum Programm werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben. sc/red