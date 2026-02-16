Prunksitzungen in Baumholder
Koralle, Nixe, Haifischzahn – Karneval im Ozean
BKG-Vorsitzender Dirk Kaps (links) und Sitzungspräsident Yannick Simon (rechts) mit den drei Tanzmariechen Viktoria Bozhilova, J
BKG-Vorsitzender Dirk Kaps (links) und Sitzungspräsident Yannick Simon (rechts) mit den drei Tanzmariechen Viktoria Bozhilova, Johanna Kaps und Malin Scherne.
Reiner Drumm. ....

„Koralle, Nixe, Haifischzahn – Karneval im Ozean“: Unter diesem Motto verwandelte sich die Brühlhalle in Baumholder an zwei ausverkauften Abenden in eine farbenfrohe Unterwasserwelt.

Lesezeit 4 Minuten
Rund 800 Besucher ließen sich bei den Prunksitzungen der BKG in eine fantastische Kulisse entführen, die vom kleinsten Fisch bis zum größten Hai mit viel Fantasie und Herzblut gestaltet war. Eine blinkende Riesenkrake thronte über der Bühne und machte das beeindruckende Bühnenbild perfekt.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren