Prunksitzungen in Baumholder: Koralle, Nixe, Haifischzahn – Karneval im Ozean
„Koralle, Nixe, Haifischzahn – Karneval im Ozean“: Unter diesem Motto verwandelte sich die Brühlhalle in Baumholder an zwei ausverkauften Abenden in eine farbenfrohe Unterwasserwelt.
Rund 800 Besucher ließen sich bei den Prunksitzungen der BKG in eine fantastische Kulisse entführen, die vom kleinsten Fisch bis zum größten Hai mit viel Fantasie und Herzblut gestaltet war. Eine blinkende Riesenkrake thronte über der Bühne und machte das beeindruckende Bühnenbild perfekt.