Kooperationen geplant Kontakt zu China: Werbung für Idar-Oberstein kommt an Vera Müller 28.12.2025, 11:00 Uhr

i Bei einer Onlinekonferenz mit Idar-Obersteiner Beteiligung wurden weitere Details von Kooperationen besprochen. Beijing Xinmu Culture Co., Ltd.

Die Videobotschaften jüngst im Olympia-Museum Peking, die die Stadt Idar-Oberstein als Kompetenzzentrum der internationalen Schmuck- und Edelsteinindustrie hervorhoben, haben in China offenbar Eindruck hinterlassen und Türen geöffnet.

Mit Freude berichtet Armin Korpus, dass die nun fast drei Monate zurückliegende Präsentation Idar-Obersteins im Olympia-Museum Peking im Rahmen der acht Tage dauernden Double Olympia Events als europäisches Zentrum für Edelsteine und Schmuck sowie als internationale Plattform für Tradition, Innovation und Kreativität vorgestellt wurde, erste Früchte trägt.







