Kontakt zu China: Werbung für Idar-Oberstein kommt an

Die Videobotschaften jüngst im Olympia-Museum Peking, die die Stadt Idar-Oberstein als Kompetenzzentrum der internationalen Schmuck- und Edelsteinindustrie hervorhoben, haben in China offenbar Eindruck hinterlassen und Türen geöffnet.
Lesezeit 2 Minuten
Mit Freude berichtet Armin Korpus, dass die nun fast drei Monate zurückliegende Präsentation Idar-Obersteins im Olympia-Museum Peking im Rahmen der acht Tage dauernden Double Olympia Events als europäisches Zentrum für Edelsteine und Schmuck sowie als internationale Plattform für Tradition, Innovation und Kreativität vorgestellt wurde, erste Früchte trägt.