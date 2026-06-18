Meinung zur B41 Anbindung Kommunikationsfehler fallen der Stadt auf die Füße Niels Heudtlaß 18.06.2026, 18:00 Uhr

i Kommentar von Niels Heudtlaß Jens Weber

Bei der Nordanbindung des Heinrich-Hertz-Campus hätten Bürger und Gemeinden früher beteiligt werden sollen. Diesen Fehler darf die Stadtverwaltung Birkenfeld nicht wiederholen, meint Redakteur Niels Heudtlaß.

Der Ausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (IWUK) des Kreises ließ am 14. April die Katze aus dem Sack: Die Idee einer Nordanbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die B41 ist wieder aktuell. Das Land hat in Sachen Förderwilligkeit eine Kehrtwende gemacht – zumindest eine Planung wäre jetzt umsetzbar.







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