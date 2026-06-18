Bei der Nordanbindung des Heinrich-Hertz-Campus hätten Bürger und Gemeinden früher beteiligt werden sollen. Diesen Fehler darf die Stadtverwaltung Birkenfeld nicht wiederholen, meint Redakteur Niels Heudtlaß.
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Der Ausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (IWUK) des Kreises ließ am 14. April die Katze aus dem Sack: Die Idee einer Nordanbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die B41 ist wieder aktuell. Das Land hat in Sachen Förderwilligkeit eine Kehrtwende gemacht – zumindest eine Planung wäre jetzt umsetzbar.