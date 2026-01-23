Das Stichwort lautet „Bilanzkreis“: In der Region produzierter Strom – in erster Linie Windkraft und Photovoltaik – soll künftig auch in erster Linie vor Ort genutzt werden und so für mehr Versorgungssicherheit und stabilere Preise sorgen.
Lesezeit 3 Minuten
Die Landesregierung will die interkommunale Zusammenarbeit forcieren und fördern – dafür gibt es jede Menge Fördermittel. Dabei geht es auch um die regionale Stromversorgung. Die soll künftig krisensicherer werden, indem dafür gesorgt wird, dass in der Region produzierter Strom – in erster Linie Windkraft und Photovoltaik – auch vor Ort genutzt werden kann.