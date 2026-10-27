Vor und hinter den Kulissen Kommunalpolitisch brennt in Idar-Oberstein die Luft Vera Müller 27.10.2026, 11:05 Uhr

i Dunkle Wolken prägen zurzeit die kommunalpolitische Stimmung in Idar-Oberstein. HOSSER. Hosser

Turbulente Zeiten in der Kommunalpolitik in Idar-Oberstein: Was passiert vor den Kulissen, und was läuft hinter den Kulissen? Und wie geht das weiter? Der mittlerweile zurückgezogene Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze sorgt weiter für Debatten.

Schmierentheater? Ein ganz normaler kommunalpolitischer Vorgang? Es gibt aktuell unterschiedliche Stimmungsbilder mit Blick auf die Vorgänge in Idar-Oberstein und den zurückgezogenen Antrag, die Stadtspitze gemeinsam mit der AfD auf ein Trio zu erweitern.







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