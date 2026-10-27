Vor und hinter den Kulissen
Kommunalpolitisch brennt in Idar-Oberstein die Luft
Dunkle Wolken prägen zurzeit die kommunalpolitische Stimmung in Idar-Oberstein.
Dunkle Wolken prägen zurzeit die kommunalpolitische Stimmung in Idar-Oberstein.
HOSSER. Hosser

Turbulente Zeiten in der Kommunalpolitik in Idar-Oberstein: Was passiert vor den Kulissen, und was läuft hinter den Kulissen? Und wie geht das weiter? Der mittlerweile zurückgezogene Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze sorgt weiter für Debatten.

Lesezeit 6 Minuten
Schmierentheater? Ein ganz normaler kommunalpolitischer Vorgang? Es gibt aktuell unterschiedliche Stimmungsbilder mit Blick auf die Vorgänge in Idar-Oberstein und den zurückgezogenen Antrag, die Stadtspitze gemeinsam mit der AfD auf ein Trio zu erweitern.
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