Kommt nun das Aus für das Deutschland-Ticket?

Es war gut gemeint – und im ersten Jahr sparten die Kommunen sogar Geld, wenn sie allen anspruchsberechtigten Schülern das damals neue Deutschland-Ticket zukommen ließen. Doch nach zwei Preiserhöhungen sieht das nun ganz anders aus.
Zwei Jahre lang kamen alle anspruchsberechtigten Schüler im Nationalparklandkreis Birkenfeld in den Genuss des Deutschland-Tickets – weil das im Einführungsjahr billiger und im Jahr danach nur unwesentlich teurer und deutlich einfacher zu händeln war als die bisherige Bestellung von Schüler- und Ausbildungstickets beim Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (RNN).