Stipshausen Kommt nach Photovoltaik jetzt auch Windenergie Hermann Mosel 23.10.2025, 15:00 Uhr

Am Idarkopf könnten sich schon ab 2029 Windräder drehen, wenn es nach der AÖR Energiewelt Idarwald und der Betreibergesellschaft geht. Der Gemeinderat hörte sich jetzt die Pläne erst mal an.

Dass westlich der Idarkopf-Gemeinde eine Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen wird, ist bereits gesetzt. Kommen östlich der Ortslage nun auch noch Windräder hinzu? Darüber wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Stipshausen in Anwesenheit von Dieter Weyand (AÖR Energiewelt Idarwald) und Marius Müller (Pionext) beraten.







