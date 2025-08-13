Als die Soldaten in kurzer Folge in unsere Stadt einrückten und die beiden Kasernen übernahmen, kam neues Leben in unsere Mauern. Tanzmusik überall da, wo ein entsprechender Saal zur Verfügung stand. Die jungen Soldaten in ihren schmucken Uniformen übten auf die jungen Damen doch schon einen besonderen Reiz aus. Hinzu kam ja, dass die jungen Burschen aus unserer Stadt im gleichen Alter in andere Kasernen irgendwo im Lande einzogen. Ein Ausgleich war da, und so manch junges Mädel hat dereinst hier einen Lebenspartner gefunden. Viele mussten aber leider im Laufe der langen Kriegsjahre auch um ihren Liebsten trauern.

Die Geschäftswelt erlebte einen gewaltigen Aufschwung. Nahrungsmittel wurden in großem Stil eingekauft, und von dem kargen Sold – es gab eine Mark am Tage für einen jungen Soldaten – wurde Schmuck für die Mütter oder die Freundinnen gekauft. Eines Tages aber lernte ich das Staunen. Vor unserem Bäckerladen, in dem wir sonst einkauften, stand ein Fahrzeug der Wehrmacht. Paarweise flogen Kommissbrote aus dem offen stehenden Backstubenfenster auf das Militärfahrzeug. Hier wurde das Brot gestapelt. So viel hatte ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Ich war einfach baff. Brot, das muss man wissen, war in unseren Familien nicht zum reinen Sattessen da. Unsere Hauptnahrung waren nun einmal die Kartoffeln. Freudestrahlend marschierte ich heim und erzählte mein Erlebnis meinen Eltern. „Na ja“, meinte mein Papa. „Das war bei uns im Ersten Weltkrieg genau so.“ Er war ein alter Soldat im Ersten Weltkrieg zwischen 1914/1918. „Da würde ich schon gerne einmal mitessen. Frag doch mal beim Bäcker, ob wir so ein Brot kaufen könnten.“

i Papa Oskar Hosser, Mama Klara Hosser, Ingeborg Rössger (geb. Hosser) und Gerhard Hosser. Vorne in der Hocke Wolfgang Hosser (Bruder von Inge und Gerhard) Foto 1939 etwa Hosser. Foto Hosser

Gesagt, getan. 45 Pfennig hat es gekostet und war noch ofenwarm. Nun fehlte uns nur noch Sirup. Wir nannten das zuckersüße Rübenkraut „Banche“. Ein Pfund Rübenkraut kostete damals 9 Pfennige, war zwar schmackhaft, aber auch sehr „knusselig“, nach der Redensart unserer Mama. Sie selbst konnte diesem dunklen Zuckersaft einfach nichts abgewinnen und hat später nur unter Widerwillen erlaubt, dass „Banche“ auf den Tisch kam. Ich erinnere mich noch recht gut, dass wir das Kommissbrot mit Margarine und dem Zuckerrübenkraut aufgegessen hatten. Das Rübenkraut war von da an eine meiner Lieblingsmarmeladen, die Mama aber partout nicht kaufte. So war es halt. Den eigenen Kopf durchsetzen war nicht drin, Ausreden hatte sie grundsätzlich immer parat. Makkaroni wären meine bevorzugte Nudelspeise gewesen, aber Mama wusste, dass da in den Röhrchen Ungeziefer sein konnte. Ich hatte so etwas nicht entdecken können, aber sie wusste es! Ich glaubte es trotzdem nicht!

War das nicht eine lehrreiche Zeit... Wenn man als junger Bursche einmal gerne daheim auch mit etwas aufgetrumpft hätte, ob es Sinn oder nicht gehabt hätte, egal. Doch große Widerreden lohnten nicht. Sie wusste genau, wo es langzugehen hatte, und eine recht lockere Hand hatte sie im Gegensatz zu unserem Papa auch noch. Wenn es nottat, spürten wir das reihum, ganz gleich ob beteiligt oder nicht. Das hört sich vielleicht nach einer gewissen Bevormundung und einer Prüglerin an, aber oh nein, das war sie nicht. Liebenswert, treuherzig, gutmütig und sehr sorgsam war sie schon. Ich war, glaube ich, noch ihr Liebling. Ich war im Gegensatz zu meinen Geschwistern ein richtiger „Hausmann“. Freiwillig half ich beim Abwasch, während der jugendliche Rest heimlich, still und leise aus dem Hause auf die Straße verschwand. War es nun ein Vorteil, oder habe ich dadurch einiges versäumt? In den großen Schulferien waren die beiden anderen immer auf Reisen. Entweder ging es zu den Tanten und Verwandten nach Saarbrücken oder auf die umliegenden Dörfer. Ich war dann allein zu Hause und Hahn im Korb.

Mit Milchkanne die Treppen hoch

Mit meinen Freunden konnte ich in den Ferien zwar recht viel unternehmen, hatte aber auch meine „Pflichtaufgaben“. Da mein Onkel und meine Tante einen Milchhandel betrieben, der nicht in einem festen Molkereigeschäft untergebracht war, sondern in einer allerorts üblichen Hausanlieferung stattfand, gab es immer etwas zu helfen. Unsere Arbeitersiedlung lag an einem recht steilen Hang, und die Straßen waren nicht fest ausgebaut. Die Milch wurde mit einfachen Handwagen transportiert, was schon eine richtige Knochenarbeit war. Da verstand es sich von selbst, dass ich als heranwachsender, junger Bursche behilflich sein musste. Es hat mir sogar Freude bereitet. Oft marschierte ich mit einer 20 Liter fassenden Milchkanne auf der Schulter zahlreiche Treppen hoch oder lief über ausgetretene Wiesenpfade zur Kundschaft. Heute nicht mehr vorstellbar, in meiner Jugend aber fast überall die Regel. Die Milchmänner hatten ihre Arbeit und verdienten am Liter Milch dereinst 4 Pfennige. Es reichte für ihren Lebensunterhalt. Sie konnten alle keine großen Sprünge machen, hatten aber Arbeit, und das war schon etwas ganz Besonderes in dieser Zeit. Heutzutage würde jeder Arbeiter in diesem Beruf auf die Barrikaden gehen und würde von Ausbeutung reden, kaum einer würde es acht Tage aushalten, das garantiere ich.