Die Zuwegung zu den Sonnenhöfen zwischen Weierbach und der Ortsgemeinde Dickesbach, wo sich drei Unternehmen etabliert haben, ist seit vielen Jahren ein Ärgernis. Nun gibt es Bewegung in der Sache – oder doch nicht?

Nicht nur gegen die Bestrebungen des Nachbardorfs Vollmersbach, neue Gewerbegebiete zu erschließen (die NZ berichete), hat die Stadt Idar-Oberstein Widerspruch eingelegt. Auch ein weiterer Punkt bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen bereitet – vor allem bei den Anliegern „Auf der Bein“ – Sorge: die Zuwegung zur geplanten Erweiterung des Sondergebiets „Recycling“ auf der Gemarkung Dickesbach, in unmittelbarer Nähe des Stadtteils Weierbach. Denn die zwischen Stadt und VG abgesprochene neue Straße vom Gewerbegebiet Weidenberg aus fehlt in den Planunterlagen.

Hüster: „Seit 2017 ist nichts passiert“

In dieser Sache sei seit 2017 nichts passiert, bemängelte Udo Hüster (SPD) im Idar-Obersteiner Bauausschuss: „Immer noch fehlt eine Bauleitplanung und ein Verkehrskonzept.“ Hüster, der schon seit Jahren gegen die hohe Belastung des Weierbacher Wohngebiets durch den Andienungsverkehr zu den Sonnenhöfen kämpft, warnte in der Sitzung davor, dass dort lediglich die Zufahrt zu einem der drei Betriebe geregelt werden könnte – „es sind aber drei“. Hüster sprach von einer „jahrelangen illegalen Feldwege-Nutzung“ und sprach sich dafür aus, dass die Stadt eine Frist setzen solle, nach deren Ablauf die Zuwegung über die Bein gesperrt werden sollte.

Kevin Keller vom Stadtentwicklungsamt wies darauf hin, dass mit dem Bescheid über die beantragte Zielabweichung für dieses Gebiet (ehedem: landwirtschaftliche Nutzung) in Kürze zu rechnen sei. Danach nehme dann die Planung ihren weiteren Verlauf. Und: „Auch der neue Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen muss ja noch genehmigt werden.“ Dort könnte – bei einer Ablehnung - erneut ein Zielabweichungsverfahren beantragt werden.

In der „interkommunalen städtebaulichen Kooperationsvereinbarung“ zwischen der VG, der Stadt und der Ortsgemeinde Dickesbach ist festgelegt, dass die Stadt die geplante neue Straße aus dem Industriegebiet Weidenberg bis an die Gemeindegrenze Dickesbach baut und die Ortsgemeinde sie weiterführt bis zu den drei Betrieben an den Sonnenhöfen. Diese Straße fehlt aber nun in den Plänen zur Änderung des Flächennutzungsplans. Und: Es ist auch noch nicht geklärt, ob es sich um eine klassifizierte Straße oder wiederum nur um einen asphaltierten Feldweg handeln wird.

Bürgerversammlung am Mittwoch

Ausschussmitglied Reimund Engbarth legte den Fokus auf ein weiteres Problem dieses Flächennutzungsplans, der offenbar die Erweiterung des Sondergebiets Windenergie vorsieht. Damit wären zwei weitere Großrotoren in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Wohngebieten in Mittel- und Kirchenbollenbach möglich: „Das kann nur abgelehnt werden.“ Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung, auch gegen die Erweiterung des Sondergebiets Windenergie Bedenken zu formulieren und einzureichen.

Am Mittwoch, 3. September, findet um 19 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte am Hessenstein (ehemalige Grundschule) eine Bürgerversammlung statt, zu der die SPD alle Bürger aus dem Stadtteil Weierbach eingeladen hat. Dort werden die Sonnenhöfe sicher ein Thema sein. Aber noch ein anderes Problem sorgt derzeit im Oststadtteil für Beschwerden: Ein neuer Betrieb im Kaufacker, der offenbar erhebliche Lärmbelästigung in den anliegenden Wohngebieten verursacht. Stadtrat und Anlieger Franz Josef Gemmel sprach von einer „Unverschämtheit“ und wollte von der Verwaltung wissen, wieso die Stadt den Betrieb entgegen der Empfehlung des Gewerbeaufsichtsamts genehmigt habe. Stefan Tatsch von der Bauverwaltung antwortete, den Betrieb unter den gesetzlichen Auflagen könne man nicht verbieten. Es werde aber genau hingeschaut, ob die Auflagen auch eingehalten werden.