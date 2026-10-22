Turbulente 24 Stunden: Nachdem unsere Zeitung erfahren hatte, dass mit Blick auf die Bürgermeisterwahl in Idar-Oberstein ein gemeinsamer Antrag von CDU, SPD und AfD auf den Weg gebracht werden soll, folgte eine öffentliche Debatte – mit Folgen.
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Der Paukenschlag, dass CDU und SPD gemeinsame Sache mit der AfD machen wollen und damit zumindest der Eindruck entsteht, dass die Brandmauer in Idar-Oberstein fällt, war bis Mainz und sogar bis nach Berlin zu hören, wie unsere Zeitung erfuhr. Nun die Kehrtwende: Der Antrag, der eine Erweiterung der Stadtspitze auf einen Oberbürgermeister, einen Bürgermeister und einen Beigeordneten vorsieht und am 28.