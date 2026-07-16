OB Frank Frühauf entscheidet
Kommando zurück: In Tiefenstein geht es nicht weiter 
Dieses Schild hat keine Gültigkeit mehr. Die Markierungsarbeiten sind ausgesetzt, so hat es OB Frank Frühauf mit Blick auf die T
Dieses Schild hat keine Gültigkeit mehr. Die Markierungsarbeiten sind ausgesetzt, so hat es OB Frank Frühauf mit Blick auf die Tiefensteiner Straße entschieden.
Hosser

Damit hat wohl niemand gerechnet: OB Frank Frühauf legt die Pläne, den Radschutzstreifen in der Tiefensteiner Straße zu markieren, auf Eis. Eine Notbremse, weil es dafür keinen Beschluss gibt? Oder eine Reaktion auf die Kritik der Tiefensteiner?

Lesezeit 4 Minuten
Das ist mal ein Paukenschlag oder eine Kehrtwende der besonderen Art: Am Montag, 20. Juli, werden entgegen der Ankündigung der Stadtverwaltung in der Tiefensteiner Straße keine weiteren Markierungsarbeiten für einen Radschutzstreifen in Richtung Bachweg erfolgen.
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