Kollegah und der Idar-Obersteiner Kevin Q machen gemeinsame Sache. Was mit Musik begann, hat sich zu dem gemeinsamen Gedanken entwickelt, Reichweite und Möglichkeiten für soziale Themen einzusetzen und ganz konkret etwas zu bewegen.
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Kollegah und der Idar-Obersteiner Kevin Q (Kevin Quint) sind beste Kumpels und haben sich bereits mehrfach auch sozial engagiert. Jüngst erst bei einer Spende für die kleine Thea, die schwerkrank ist. Wie kam es zu der Verbindung mit dem berühmten Rapper?