Amtsgericht Idar-Oberstein
Körperverletzung: Flüchtling muss sich verantworten
Der Angeklagte (rechts) mit dem Dolmetscher und seiner Verteidigerin Stefanie Angermann. Foto: Günter Schönweiler
Der Angeklagte (rechts) mit dem Dolmetscher und seiner Verteidigerin Stefanie Angermann. Foto: Günter Schönweiler
Günter Schönweiler

Warum ein Streit in Baumholder völlig aus dem Ruder gelaufen ist, wird derzeit von Richter Marcel Oberländer und seinen beiden Schöffen in einem Strafprozess am Amtsgericht Idar-Oberstein untersucht.

Lesezeit 3 Minuten
Ein 23-jähriger Somalier war von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wegen gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil einer zur Tatzeit 18-Jährigen aus Baumholder angeklagt worden. Der junge Afrikaner, der von Rechtsanwältin Stefanie Angermann (Bad Kreuznach) vertreten und in Fußfesseln aus der Untersuchungshaft in der JVA Rohrbach vorgeführt wurde, hatte am 12.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungJustiz

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