Amtsgericht Idar-Oberstein Körperverletzung: Angeklagter mit Urteil unzufrieden Günter Schönweiler 08.05.2026, 18:00 Uhr

i Symbolbild David-Wolfgang Ebener/dpa. picture alliance/dpa

Das Amtsgericht Idar-Oberstein folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verhängte sechs Monate Freiheitsstrafe und drei Jahre Bewährung für Körperverletzung gegen einen 42-jährigen Deutsch-Amerikaner. Der findet das nicht in Ordnung.

Inhaltlich war es kein komplizierter Strafprozess für Strafrichter Magnus Burgard am Amtsgericht Idar-Oberstein. Der Angeklagte war zwischen März und Juni 2024 in fünf Fällen gegen seine frühere Lebensgefährtin körperlich übergriffig geworden. Das größere Problem für den 42-jährigen Deutsch-Amerikaner und seinen Verteidiger Jörg Schneider (Baumholder) war die noch laufende Bewährung wegen Beihilfe zum Drogenhandel in nicht geringer Menge und ...







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