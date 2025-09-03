Für viele sind sie Ausdruck persönlicher Freiheit, die unter die Haut geht und besonders im Sommer gut zur Geltung kommt. Bei der zwölften Tattoo-Convention am Wochenende in der Messe Idar-Oberstein wird es eine Menge zu entdecken geben.

Coole Körperkunst wird bei der zwölften Tattoo-Convention Idar-Oberstein – die größte Veranstaltung dieser Art in Rheinland-Pfalz – am Samstag und Sonntag, 6. und 7. September, in der Messe zu sehen sein. Die Tattoo-Convention hat sich in den vergangenen zwölf Jahren als fester Termin für Tattoo-Fans etabliert.

Die Besucher dürfen sich auf 180 nationale und internationale Tattoo-Artists, die ihre neuesten Werke direkt vor Ort präsentieren, freuen. Cassidy Rose übernimmt die Moderation. Sie interessiert sich seit vielen Jahren für die Kunst des Tätowierens und hat auf ihrer Haut viele bunte Werke bekannter Künstler gesammelt. Das herzliche Model, das viele von Bildern auf Social Media, aus Magazinen oder Musikvideos kennen, arbeitet auch hauptberuflich mit Sprache: Im Bereich Konzept und Redaktion in einer Werbeagentur lebt sie ihre Kreativität und Redegewandtheit unter der Woche aus.

Neben Tattoos bietet die Convention ein abwechslungsreiches Programm: Contest an beiden Tagen, Piercing Artists, Tattoo- und Piercing-Supplier, Mode- und Trendmarken, Barber-Shops, Street Food sowie eine Custom-Bike-Show.

Ein besonderes Highlight steht am Samstagabend an: die erste Tattoo-Convention Fight-Night ab 20 Uhr in der Messehalle 2. Es werden zwölf Kämpfe in einem Oktagon-Käfig ausgetragen. MMA (Mixed Martial Arts)-Profi Christian Jungwirth aus Stuttgart wird die Fight-Night eröffnen, live vor Ort sein und für Autogramme bereitstehen. „Jungwirth trägt den Spitznamen ,Unsterblicher Kelte’ wegen seiner unendlichen Ausdauer und Verletzungsresistenz. Bei jedem Turnier gewinnt er die Herzen der Zuschauer. Er zeichnet sich durch seinen zähen, unnachgiebigen und attraktiven Kampfstil aus“, heißt es in der Szene. Die Zuschauer erwarten zehn spannende Fights in den Kampfstilen, Muay Thai, K-1 und MMA.

Der Veranstalter Matthias Kantner und sein Team vom Tattoo-Studio For Ink Addicts-Tattoo Studio freuen sich, dieses Jahr etwas ganz Besonderes auf die Beine gestellt zu haben. Für das leibliche Wohl der Gäste ist selbstverständlich ebenfalls gesorgt, sodass ein rundum gelungenes Wochenende garantiert ist. Die Messe mit barrierefreiem Zutritt ist am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Weitere Infos www.tattooconvention-idaroberstein.de