Bislang nur eine Idee, aber immerhin: Könnte aus dem Biontech-Gebäude in Idar-Oberstein nach 2028 ein KI-Forschungsstandort werden? Der Idar-Obersteiner Oliver Freitag sieht hier eine Perspektive und steht zudem mit dem Umwelt-Campus in Kontakt.
Lesezeit 2 Minuten
Aus einer eigenen technischen Idee entwickelt sich derzeit womöglich ein spannender Austausch zwischen dem Idar-Obersteiner Unternehmer und Produktentwickler Oliver Christian Freitag und Professoren des Umwelt-Campus Birkenfeld. Und Freitags kreative Ansätze könnten unter Umständen perspektivisch auch mit dem Biontech-Gebäude zu tun haben, das vermutlich ab Ende 2028 nach der Schließung leerstehen wird.