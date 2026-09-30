Oliver Freitag hat eine Vision
Könnte Biontech in Idar-Oberstein KI-Zentrum werden?
Der Idar-Obersteiner Oliver Freitag ist ein kreativer Mensch: Wie könnte man das Biontech-Gelände sinnvoll nutzen? Auch dazu hat
Der Idar-Obersteiner Oliver Freitag ist ein kreativer Mensch: Wie könnte man das Biontech-Gelände sinnvoll nutzen? Auch dazu hat er eine Vision, die allerdings noch ganz am Anfang steht.
HOSSER

Bislang nur eine Idee, aber immerhin: Könnte aus dem Biontech-Gebäude in Idar-Oberstein nach 2028 ein KI-Forschungsstandort werden? Der Idar-Obersteiner Oliver Freitag sieht hier eine Perspektive und steht zudem mit dem Umwelt-Campus in Kontakt.  

Lesezeit 2 Minuten
Aus einer eigenen technischen Idee entwickelt sich derzeit womöglich ein spannender Austausch zwischen dem Idar-Obersteiner Unternehmer und Produktentwickler Oliver Christian Freitag und Professoren des Umwelt-Campus Birkenfeld. Und Freitags kreative Ansätze könnten unter Umständen perspektivisch auch mit dem Biontech-Gebäude zu tun haben, das vermutlich ab Ende 2028 nach der Schließung leerstehen wird.
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