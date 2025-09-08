Es war ein langer Weg, bis am vergangenen Wochenende die Köhler-Liesels Naturpark-Familientour in Langweiler unter dem Motto „Ein Weg für alle Generationen“ eröffnet wurde. Doch das Warten hat sich gelohnt.

Edelsteinkönigin Vivian Heidrich durchschnitt am Samstag das symbolische Band für Köhler-Liesels Naturpark-Familientour den zwei Kilometer langen, barrierearmen Weg in Langweiler. Ursprünglich sollte dieser schon im Herbst 2021 eingeweiht werden. Aber Corona, Bauarbeiten im Neubaugebiet der Gemeinde sowie an einer Druckregulierungstation für Trinkwasser in Sensweiler führten zu den jahrelangen Verzögerungen.

Nun aber begeistert der Weg mit einem fantastischen Ausblick und acht Stationen, die zum Verweilen einladen. Hier finden sich Infos über das Köhlerhandwerk und über die Gärten der Artenvielfalt, es geht entlang von Streuobstwiesen und Insektenhotels. Dabei wurde vor allem auch an Kinder und ältere Menschen gedacht. Ohne Steigungen führt der Weg durch Wiesen, Feldern und Wälder. Mit in die Planung der barrierearmen Strecke einbezogen wurde auch Arno Günther von der Kontaktstelle Körperbehinderter in Idar-Oberstein.

„Wir haben hier einen Naturschatz, den wir bewahren und auch präsentieren müssen.“

VG-Bürgermeister Uwe Weber

Entstanden ist „ein gut begehbarer Weg mit Rollator oder Kinderwagen, sodass Familien mit unterschiedlichen Bedürfnissen gemeinsam unterwegs sein können. „Ein Weg für alle Generationen“, wie es Ortsbürgermeister Alfred Reicherts auf den Punkt brachte. Und Bürgermeister Uwe Weber (Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen) ergänzte in seiner Rede: „Dieses Projekt hat auch einen starken sozialen Aspekt. Wir haben eine soziale Verantwortung auch für jene Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, die gebrechlich sind. Auch sie können diesen Weg bewältigen.“

i Die Eröffnung der Köhler-Liesels Naturpark-Familientour fand bei bestem Spätsommerwetter statt. Thomas Brodbeck

Am Eröffnungstag präsentierten sich die unter anderem die Gemeindeschwestern Plus und die Touristinformation Edelsteinland. Am Stand des Nationalparks Hunsrück-Hochwald informierten Marie-Therese Spindler und Jonah Kranz, die ihr ökologisches soziales Jahr absolvieren, sowie Gadah Shatanawi vom Marketing über die Schönheit und das vielfältige Angebot im nahen Schutzgebiet. Und natürlich wurde auch an die Kinder gedacht: Für sie gab es nicht nur Kurzweil bei der Suche nach Edelsteinen im Sandkasten, Angelika Behr schminkte die Kleinen mit bunten Farben fantasievoll. Und das Jugendkunstmobil mit Renate und Guido Brust stand vor Ort, um gemeinsam mit Kindern ein Bild zu malen, was anschließend in der Gemeinde ausgestellt wird.

i Am Stand des Nationalparks Hunsrück-Hochwald informierten Marie-Therese Spindler und Jonah Kranz sowie Gadah Shatanawi über die Schönheit und das vielfältige Angebot des Schutzgebiets. Thomas Brodbeck

Für die Edelsteinkönigin war es kein Pflichttermin, wie sie mit Freude erzählte: „Aufgewachsen bin ich in Sensweiler, wohne jetzt in Idar-Oberstein. Doch seit vielen Jahren komme ich immer wieder gern nach Langweiler, um hier spazieren zu gehen. Es ist hier einfach schön“. Begleitet wurde die aktuelle Edelsteinkönigin von der ehemaligen, Bettina Reiter, die vier Jahre dieses Ehrenamt innehatte.

Wie viele Projekte wurde auch die Köhler-Lieses Naturpark-Familientour nur durch das Engagement und die finanzielle Beteiligung vieler ermöglicht. Auf den Weg gebracht wurde es von der Tourist-Information Edelsteinland, die auch die Eröffnungsveranstaltung organisierte, vertreten durch Tonia Gemmel und Caroline Conradt. Der Naturpark Saar-Hunsrück stellte 12.250 Euro an Fördermittel zur Verfügung. Doch ohne freiwillige Helfer aus Sensweiler und Langweiler wäre die Realisierung und die zukünftige weitere Pflege und der Unterhalt des Weges nicht gewährleistet.

Der Name des Weges wurde mit Bedacht gewählt, schließlich hat Langweiler eine lange Tradition als Köhlerdorf. Und so begleitet die junge Köhler-Liesel auf bunten Tafeln die Tour, auf denen sie von ihrem Leben im Hunsrück des 19. Jahrhunderts erzählt.

i Gut beschildert führt die Köhler-Liesel über den neu eröffneten familienfreundlichen Weg bei Langweiler. Thomas Brodbeck

Ursprünglich war die „Köhler-Liesel“ ein deutscher Schlager aus den 1920er-Jahren. In dem Liedtext wird neben der Liebe eines jungen Mannes zu einer jungen Köhlerin auch die landschaftliche Schönheit besungen. Wie treffend, denn wohl kein Besucher bleibt unberührt, wenn er bei strahlendem Sonnenschein von der Naturpark-Familientour über den Hunsrück blickt, mit der Steinbach-Talsperre, den dichten, waldreichen Hochflächen, tiefen Flusstälern, imposanten Felsen, weiten Feldern und idyllischen Moorlandschaften. Die Schönheit der Gegend liegt auch in der reichen Biodiversität mit einer hohen Dichte an Wildtieren wie Wildkatzen und Schwarzstörchen, dem Schutz alter Buchenwälder und der Pracht seltener Orchideen. Und so formulierte es Uwe Weber dann auch pointiert in seiner Rede: „Dieser Weg steht symbolisch für die touristische Entwicklung in unserer Region. Wir haben hier einen Naturschatz, den wir bewahren und auch präsentieren müssen.“