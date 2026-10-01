Bei einem Treffen in Freisen haben Vertreter der KNDS Deutschland und des finnischen Verteidigungsunternehmens Patria ihre industrielle Kooperation bekräftigt. Die ersten Transportfahrzeuge sollen ab Ende des Jahres in Freisen endmontiert werden
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Managementvertreter der KNDS Deutschland und des finnischen Verteidigungsunternehmens Patria haben bei einem Treffen am Mittwoch in Freisen ihre industrielle Kooperation bekräftigt und mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger über mögliche Chancen gesprochen.