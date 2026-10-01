Militärisches Fahrzeugprogramm KNDS und Patria bekräftigen Zusammenarbeit 01.10.2026, 06:00 Uhr

i Zu sehen sind (von links) Christoph Cords (CEO KNDS Deutschland Maintenance), Florian Hohenwarter (CEO KNDS Deutschland), Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Jyri Häkämies (Chairman of the Board of Directors, Patria Group) und Jussi Järvinen. (Executive Vice President, Protected Mobility, Patria Group) Vincent Dommer/KNDS

Bei einem Treffen in Freisen haben Vertreter der KNDS Deutschland und des finnischen Verteidigungsunternehmens Patria ihre industrielle Kooperation bekräftigt. Die ersten Transportfahrzeuge sollen ab Ende des Jahres in Freisen endmontiert werden

Managementvertreter der KNDS Deutschland und des finnischen Verteidigungsunternehmens Patria haben bei einem Treffen am Mittwoch in Freisen ihre industrielle Kooperation bekräftigt und mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger über mögliche Chancen gesprochen.







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