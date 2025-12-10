Barbarafeier in Bundenbach Knappenchor hält die Tradition lebendig Günter Weinsheimer 10.12.2025, 06:00 Uhr

i Der Knappenchor Bundenbach beim Einzug in die St. Nikolauskirche. Günter Weinsheimer

Die diesjährige Barbarafeier in Bundenbach war wieder gut besucht und wurde musikalisch umrahmt vom Knappenchor Bundenbach und dem MGV Kirn-Sulzbach.

Der Knappenchor Bundenbach besteht seit 40 Jahren, seit dieser Zeit organisiert und gestaltet er in der Adventszeit zusammen mit der Ortsgemeinde die alljährliche Barbarafeier, die stets mit einem Gottesdienst mit Eucharistiefeier beginnt, in dem der Heiligen Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, gedacht wird, aber auch den verstorbenen Bergleuten in Bundenbach.







