Barbarafeier Knappenchor erinnert an Schutzheilige der Bergleute Günter Weinsheimer 09.12.2024, 17:00 Uhr

i Der Knappenchor Bundenbach und der MGV Kappeln gestalteten die diesjährige Barbarafeier gesanglich mit. Günter Weinsheimer

Die Barbarafeier, auch Barbarafest genannt, ist eine traditionelle Feier, die die Bergleute am 4. Dezember zu Ehren ihrer Berufspatronin begehen.

Die Feier ist ein alter Weihnachtsbrauch, der in vielen Bergrevieren auch heute noch das populärste Fest der Bergleute ist. Das war auch in früheren Jahren in Bundenbach so, als es noch unzählige Gruben entlang des Hahnenbachs gab. Seit Gründung des Knappenchores im Jahre 1985 ist die Barbarafeier ein gesellschaftlicher Höhepunkt, zu der jährlich Knappenchor und Ortsgemeinde Bundenbach am Wochenende nach dem 4.

