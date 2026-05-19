Das traditionelle Fest im Deutschen Edelsteinmuseum lockt mit Tombola, Kuchenbüfett und kostenlosem Eintritt. Bei bester Wetterprognose könnte diesmal sogar ein neuer Besucherrekord aufgestellt werden.
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Die beiden großen Banner hängen schon seit einigen Tagen. Am Kreisel beim Polizeigebäude in der Hauptstraße in Oberstein und kurz hinter dem Kreisel am Schleiferplatz in der Mainzer Straße in Idar werben sie für das mit viel ehrenamtlichen Engagement auf die Beine gestellte traditionelle Fest des Fördervereins am Pfingstsonntag, 24.