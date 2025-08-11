Wenn Julia Klöckner in Bad Kreuznach oder in Idar-Oberstein unterwegs ist, sollte man vielleicht (noch) genauer hinschauen: Vielleicht ist der prominente TV-Moderator Jörg Pilawa an ihrer Seite.

Ist der neue Mann in ihrem Leben vielleicht schon beim Bad Kreuznacher Jahrmarkt dabei? Gibt es dann ein Lebkuchenherz oder einen kandierten Liebesapfel für Julia Klöckner? Die Bundestagspräsidentin und heimische Abgeordnete des Wahlkreises Bad Kreuznach/Birkenfeld und einer der bekanntesten TV-Moderatoren Deutschlands, Jörg Pilawa (59), sind ein Paar, wie die beiden gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt haben. 2025 ist für die 52-jährige Klöckner offenbar ein ganz besonderes Jahr: Im März wurde sie zur Bundestagspräsidentin gewählt, das zweithöchste Amt im Staat. Und nun wenige Monate später eine neue Liebe. Läuft bei ihr. Da gab es am Montagnachmittag ein ordentliches Online-Rauschen im bunten Nachrichten-Dschungel.

Julia Klöckner – ein Porträt am 01.08.2025

Gefühlt ist Klöckner überall, auf jedem Fest, bei Bürgersprechstunden, Vorträgen, Kulturveranstaltungen, dieser Tage beim 85. Geburtstag von Mutter Beimer (Marie-Luise Marjan), im Bundestag in einer extrem fordernden Schlüsselrolle mit reichlich Gegenwind. Wie macht sie das? Und vor allem: Wann war noch Zeit, eine neue Liebe zu finden und eine Partnerschaft einzugehen? Wenn es dran ist, ist es dran, sagen die Hunsrücker gern. So offenbar auch in diesem Fall: Klöckner und Pilawa haben sich bei einem Fest in Guldental, dem Heimatort der CDU-Politikerin, über Freunde kennengelernt, die sie einander vorgestellt hätten, wie Klöckners Büro gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Sie selbst äußert sich nicht zum neuen Liebesglück. Der Hamburger und die Rheinland-Pfälzerin sind mittlerweile angeblich regelmäßig zusammen in Klöckners Heimatwahlkreis unterwegs.

i Jörg Pilawa ist als TV-Moderator bekannt. Christian Charisius. picture alliance/dpa

SPD-Politiker Rene Diesterhöft hatte vergangene Woche ein Foto von Klöckner und Pilawa in geselliger Runde auf seinem öffentlichen Facebook-Profil veröffentlicht. Das Bild zeigt Pilawa und die Bundestagspräsidentin mehr als freundschaftlich nebeneinander auf einer Sansibar-Bank auf Sylt sitzend. Am Montagnachmittag, als die Nachricht der Beziehung Klöckner-Pilawa offiziell wurde, schrieb Diesterhöft auf seinem Facebook-Profil zu dem Foto: „Jetzt macht das Foto, das ich in der Sansibar gemacht habe, wieder Sinn.“

Pilawa, der von seiner Frau seit dreieinhalb Jahren getrennt lebt, ist eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Unterhaltungsfernsehen: Der Sender Sat.1 hat jüngst eine neue Staffel der Show „Das 1%-Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ angekündigt. Früher moderierte er unter anderem die „NDR Talk Show“ und die Sendungen „Frag doch mal die Maus“, „Rette die Million“ sowie „Herzblatt“.

Im April 2019 heiratete Klöckner in Südafrika standesamtlich den Inhaber eines Oldtimer-Zentrums, Ralph Grieser. 2023 trennte sich das Paar. Scheint so, als hätten nun beide ihr „Herzblatt“ gefunden. Pilawa ist übrigens ein Tierfreund, mag Pferde. Und kommt sicher auch mit Labradoodle-Hündin Ella klar, die bei Klöckner wie bei allen Hundebesitzern an allererster Stelle steht. Noch ein Blick in die astrologische Glaskugel: Klöckner ist Schütze, Pilawa Jungfrau. Passt das? Der Schütze bringt Optimismus und Weitblick ein, die Jungfrau das nötige Maß an Realitätssinn und Struktur. Sagen die Experten. Gegensätze ziehen sich an. Und für den Schmuckkauf bei womöglich irgendwann anstehenden Anlässen haben wir natürlich einen Tipp für das Paar: Idar-Oberstein!